Los retablos de oro del templo de San Agustín

Uno de los recintos históricos de Salamanca más importantes es el templo de San Agustín, en su mayoría por la historia que guarda y sus retablos de oro que posee y lo vuelven único.

San Agustín es uno de los templos más importantes de Salamanca, por su historia y estilo barroco.

Además de la antigüedad del templo y la historia que este contiene, los retablos son una de sus atractivos turísticos que más le gustan a la gente, así lo menciono Adela Rentaría.

Esta mujer expresó que los retablos que el templo de san Agustín posee son de las cosas que más le atraen, pues confiesa que uno de sus mayores pasiones es el arte barroco y que esto lo contiene, así como, el mensaje de los mismos, ya que conoce lo que significan.

La mujer contó que el retablo que se encuentra al entrar a la iglesia, específicamente al costado izquierdo, lleva el nombre de Ánimas del Purgatorio y que ese es el lugar al que van las almas cuando estas cometieron pecados y no fueron perdonados, lo que quiere decir que no están preparadas para salir.

Así mismo, explicó que el retablo está compuesto de doce personajes entre los que destacan sacerdotes, religiosas en la parte de arriba y posteriormente le siguen los Ángeles, la trinidad y la virgen María.

“He aprendido de San Agustín, mediante lo que he leído en páginas y algunos libros, no se mucho de la historia que esconde este templo, pero sin duda lo poco que he aprendido me ha ayudado a Valorar más lo que posee nuestro municipio” añadió.