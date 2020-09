Los Héroes del presente

Salamanca, Gto.- Este Domingo se conmemora un aniversario más de la batalla de Chapultepec donde seis jóvenes cadetes perdieron la vida en la lucha por defender el territorio nacional en 1847, este día la Organización Editorial Mexicana (OEM), platicó con Jonathan un niño de secundaria que ha destacado en concursos de declamación.

Jonathan Ricardo Miranda Conejo tiene 13 años de edad, obtuvo el primer lugar en declamación en la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida y de la misma manera lo hizo a nivel zona y regional.

El estudiante de secundaria, se ha identificado por ser un niño extrovertido y participativo, pues en más de alguna ocasión ha buscado destacar en actividades como es la escolta, incluidos los concursos de declamatoria, este último lo trae inculcado desde la primaria.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Colecta FRENA firmas para pedir renuncia de AMLO

“mis maestros me preparaban para los concursos, me ha gustado siempre participar y creo que me reconocen mucho por mi voz y por mi manera de expresar, vi que se abrió la convocatoria y dije bueno porque no entrar”, dijo.

El niño contó su experiencia en la que influyó su maestro de español de la secundaria, pues fue quien lo preparó para el concurso y la emoción que invadió su cuerpo al escuchar su nombre como el ganador del primer lugar de declamatoria.

“Es de esas veces en las que siente que el estómago te hormiguea, cuando dijeron mi nombre me quede paralizado, sé que puedo llegar lejos y por eso quiero seguir con el estudio”, finalizó.