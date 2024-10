Alfeñiques de Salamanca, una dulce tradición de más de un siglo de antigüedad

Salamanca, Gto.- María Elena Martínez Buzo es la mayor de cinco hermanas que han heredado el oficio de elaborar alfeñique de parte de sus padres y abuelos.

En la víspera de las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, compartió en entrevista con El Sol de Salamanca todo el trabajo y proceso de fabricación de figuras que van desde las tradicionales calaveras, hasta elaborados diseños de personajes, catrinas y alimentos, que se comienzan a moldear desde el mes de febrero para que puedan llegar a los altares nueve meses más tarde.

Por cuatro generaciones la familia Martínez ha creado diseños que se adaptan a la modernidad y las tendencias del día a día.

Desde hace cuatro generaciones, la familia Martínez se ha dedicado a la elaboración y venta de figuras de alfeñique, que si bien son parte de una tradición de sólo algunos días, su fabricación requiere de meses, ya que este trabajo artesanal inicia desde el primer bimestre del año y culmina con las festividades en memoria de Todos los Santos y Fieles Difuntos.

“Empiezo desde febrero y todo el año lo trabajo, este es una labor que se ha heredado en mi familia desde mi abuelita, ella nos enseñó a elaborar todo lo relativo al Día de Muertos y de Semana Santa; este tipo de piezas hay que trabajarlas con mucho cuidado, empacar muy bien para que no se humedezca en temporada de lluvias, de lo contrario se nos echa a perder”, platicó.

Los aztecas hacían figuras para sus ofrendas de amaranto y otras pastas comestibles.

A pesar del cariño, el aprecio y amor por este oficio, con ella podría terminar esta tradición de tres generaciones de la familia Martínez, a la que María Elena ha entregado más de cuatro décadas de su vida, pero que ahora sus hijos y sobrinos tienen otra visión diferente a ella y a la de sus hermanas.

Las figuras son elaboradas a base de azúcar glass, grenetina, limón y colores vegetales.

“Me gusta hacer mi trabajo, siempre lo hago con mucho amor, me recuerda a nuestros seres queridos que ya se nos fueron; a quienes nos enseñaron y nos dejaron las tradiciones del Día de Muertos, mi mamá a sus 86 años continúa trabajando con nosotras, precisamente el gusto por esta tradición surgió desde muy pequeña que le ayudaba a ella, ya tenemos muchos años trabajando, en mi caso son más de 40, lamentablemente puede que mis hijos no sigan, ellos tienen sus estudios y otros intereses”, compartió.

Por cuatro generaciones la familia Martínez ha logrado ampliar su galería, al crear nuevos diseños que se adaptan a la modernidad y las tendencias que surgen en el día a día. Dar forma a una calavera no es de los trabajos más sencillos y generalmente, tampoco lo es realizar la vestimenta de catrinas, calavera y otras figuras, se invierten algunas horas al día de para hacer varias figuras elaboradas a base de azúcar glass, grenetina, limón y colores vegetales.

Su origen

La palabra alfeñique tiene su origen en el árabe y se usaba para llamar a la pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y retorcidas. Los aztecas hacían figuras para sus ofrendas de amaranto y otras pastas comestibles, se dice que estos son los primeros alfeñiques que conocieron los habitantes de nuestro continente.