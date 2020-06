López Obrador es de doble moral: Erandi

Erandi Bermúdez Méndez, senador de la República, dijo que la gira del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y el arranque de la construcción del Tren Maya, es una burla para los mexicanos al poner un mal ejemplo a la población cuando en las conferencias diarias de la Secretaría de Salud se les indica no salir de casa.

Es un doble discurso, el presidente no está tomando responsabilidad ante los problemas de México, sino está interesado en sus propios proyectos nos preocupa mucho, porque no hace lo que tanto les piden a los mexicanos en seguir las recomendaciones, no pone el ejemplo

Erandi Bermúdez Méndez | Senador de la República

El senador mencionó que aun cuando se ve todos los días el incremento de personas contagiadas de coronavirus, es poca la importancia que está dando el presidente del país por preservar la salud de los habitantes, pues en lugar de usar el recurso para atender la economía y al sector salud, lo está gastando en obras no esenciales como el Tren Maya, cuando actualmente hay más de 12 millones de personas desempleadas por la pandemia.

Señaló que el presidente envía un mal mensaje a las personas y que, por ello, no llevan a cabo el confinamiento.

“Nos preocupa mucho, porque el recurso que está usando el presidente se requiere para la economía y la salud eso que está haciendo es un doble discurso, porque por un lado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell pide todos los días quedarse en casa y seguir las medidas sanitarias, mientras que AMLO realiza una gira y arranca obras innecesarias en lugar de ayudar a los afectados de la pandemia.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Deben tomar en serio el Covid-19

“El presidente tiene doble moral y hace ‘ruidos sordos’ a las propias recomendaciones que hace su equipo de trabajo, no es un buen ejemplo para los ciudadanos, está malgastando el dinero de los mexicanos”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local “Ya chole” de atacar a Guanajuato: PAN

Erandi Bermúdez Méndez hizo un llamado a la Federación a ponerse de acuerdo sobre el mensaje que enviarán a la población, ya que podrían incrementar los contagios, mientras que pidió a las personas a hacer caso a los protocolos de salud, y a no confiarse ahora que ciertos establecimientos tienen permitido abrir, donde el uso del cubrebocas, gel antibacterial y el confinamiento en casa es necesario implementarlo todavía.