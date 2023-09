Locatarios del mercado Tomasa Esteves, son victimas de robos

Salamanca, Gto. En las últimas semanas locatarios del mercado Tomasa Esteves han sido víctimas de “farderas” quienes además de robar en los comercios, roban a usuarios de esta central de abastos.

Presuntamente los ladrones, son originarios de Valle de Santiago

De 15 a 20 personas presuntamente originarias de Valle de Santiago, acuden al mercado Tomasa Esteves del municipio petrolero a realizar robo en negocios establecidos.

Estos actos son realizados en su mayoría por mujeres, quienes en grupo ingresan a un establecimiento a realizar robos, mejor conocido como “farderas”. El término se utiliza para aquella persona que ingresa a un negocio y realiza el robo de artículos sin violencia ocultándolos bajo su ropa.

Los afectados por estos actos han detectado que en grupo de 15 personas, 5 ellos son hombres y 10 mujeres, quienes acuden a esta central de abastos a despojar de la mercancía a los comercios y usuarios del mismo.

El grupo de personas que realizan estos actos son aproximadamente de 15 personas

“Fui víctima de este grupo de personas hace unos días el pasado lunes, y supe de ellos porque al revisar mis cámaras de seguridad me despojaron de mercancía distrayendo a la empleada para ocultar mercancía entre sus ropas y luego salir del negocio” explicó el afectado.

De acuerdo a la información dada por el comerciante afectado detallo que esté grupo de personas acude al mercado los días lunes y los fines de semana.

Además, comentan que este mismo grupo de personas han despojados de sus pertenencias a los usuarios del mercado, en donde aprovechan la superioridad, los usuarios no pueden hacer nada.

“Se han acercado gente que viene al mercado y han comentado que les han quitado sus cosas, pero como estos trabajan en grupo no logran recuperar sus cosas y se que son ellos por qué cuando me dicen como son, son los mismos que me llegaron a robar a mí”, explicó.

Esto ha encendido las alarmas entre los comerciantes quienes esperan que se pueda presentar más seguridad y evitar que estos actos se presenten en ambas centrales de abastos de la ciudad.