"Lo del INAH son llamadas a misa" Alejandro Navarro

GUANAJUATO, Gto.- El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña aseguró que las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)en cuanto al tratamiento de momias, únicamente son llamadas a misa.

Este miércoles, Jesús Antonio Borja López, director de Cultura y Educación, dijo que el municipio no tiene la obligación de acatar las recomendaciones del INAH en cuanto a la exposición de momias en la vía libre.





El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña aseguró que las recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)en cuanto al tratamiento de momias, únicamente son llamadas a misa.





Y es que el Gobierno Municipal pretende exponer nuevamente una parte de la colección de cuerpos áridos en la Calle Subterránea para el Festival de Día de Muertos.

Sobre el tema, Navarro Saldaña indicó que todavía no se define si las momias serán puestas en exposición para dicho evento, pero sostuvo que las recomendaciones son solo “llamadas a misa”.

“Habíamos dicho que si, hoy todavía no definimos al cien, sobre todo en este ambiente de ánimo y de pues no se si sea la palabra de respeto con las recomendaciones, que no dejan de ser llamadas a misa, así tal cual, para que le pongan así”.





Navarro Saldaña indicó que todavía no se define si las momias serán puestas en exposición para dicho evento, pero sostuvo que las recomendaciones son solo “llamadas a misa”.





Navarro Saldaña apuntó que para el Festival Internacional Cervantino se contempla ampliar en dos horas el periodo de apertura del Museo de las Momias de Guanajuato.

Detalló que no habrá ningún descuento en la tarifa al sitio de exposición, pues la situación económica no permite una disminución, además los turistas tienen que venir a gastar bastante.

“Ahorita que vengan y gasten, ya saben cuando vienen a Guanajuato ya saben que vengan y gasten y gasten bastante por que la economía no está así para andar haciendo descuentos”