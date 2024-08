Lluvias revelan necesidad de renovar red pluvial y sanitaria del Tomas Esteves en Salamanca

Luego de que las lluvias registradas en la última semana, locatarios del mercado Tomasa Esteves pidieron a las autoridades corregir las fallas de la red del drenaje pluvial y sanitario, ya que con las recientes lluvias se registraron encharcamientos de entre 20 y 50 centímetros al interior y la periferia de la central de abasto, debido a la falta de mantenimiento y desazolve, así mismo solicitaron atender los defectos en la techumbre, los cuales han generado filtraciones y goteras hacia algunos establecimientos, en los cuales se ven afectados los productos y mercancías que se ofertan en el día a día.

Esta problemática la padecen en su totalidad los 700 establecimientos que alberga el inmueble, además de los espacios del comercio semifijo, que se ubica en las calles 5 de mayo, Sánchez Torrado y Abasolo; los cuales en su mayoría son establecimientos dedicados a la venta de ropa y textiles, así como alimentos preparados, carnicerías y pollerías, cuyas techumbres se han deteriorado ante la falta de mantenimiento.

"La lluvia más fuerte fue la del sábado pasado, las calles los pasillos y el descargue se llenaron de agua, pero lo peor fue que brotó mucha agua del drenaje lo que causó malos olores y dejó ver que el drenaje ya está colapsado y que necesita que las autoridades hagan algo al respecto", indicó Jose Daniel Conejo locatario.

En este aspecto, los comerciante recordaron que desde hace más deno se interviene la red del drenaje de esta central de abastos que, situación que puede derivar en un tema de salud pública debido a que con cada lluvia copiosa o no, brotan aguas negras.Por otro lado se señalaron las afectaciones que genera la lluvia a negocios dedicados a la ropa y los textiles;externó Oscar Rico.La necesidad de renovar la red del drenaje sanitario y de captación pluvial, no es propia del, sino también de calles aledañas, situación que sea constatado durante la última semana en donde las lluvias causaron encharcamientos que superaron el nivel de banqueta en las calles Abasolo, Sánchez Torrado,problemática de la que a pesar de tener conocimiento las autoridades, no han dado a conocer si se realizará alguna acción preventiva o correctiva en lo que resta de la temporada de lluvias.

, declaró César Prieto presidente municipal.