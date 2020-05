Llueve en su milpita a los agricultores

Los productores del campo se encuentran preocupados por la difícil situación económica que atraviesan pues ante la reducción de los programas de apoyo también se le agregan consecuencias provocadas la sequía, informó el representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Samuel Balderas.

Explico que actualmente la situación por Covid-19 no es su único problema “no solo nos preocupa la pandemia, la mayoría de los pequeños productores no tienen capital, las políticas federales no están apoyando al campo”

Indico que con las medidas que implementa el presidente de la república no impulsan para que el campo salga a flote aunado a esto la falta de lluvia opaca el panorama para los agricultores.

Siendo este el sector más importante que contribuye a compensar las necesidades de alimentos, al crecimiento de la industria y la economía de país, actualmente se encuentra en el abandono “pues exista pandemia o no, el campo debe de mantenerse produciendo “dijo.

Además agregó “debido a la falta de apoyos los agricultores están pasando sus tierras las están rentando por lo que se están concentrando en pocas manos, esto siempre estaba pero ahora la gente no tiene ni para comer”.