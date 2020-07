Llevan calentadores solares a comunidades

La Dirección General de Desarrollo Social y Humano instaló ventanillas de atención para el registro al Programa Bien Hecho, Apoyo de Calentadores Solares en las comunidades de Cerro Gordo, Sotelo, Callejones y Granados.

A través de este programa se brinda tecnología sustentable a los hogares que reflejará en el mejoramiento de la economía de las familias, además de optimizar sus condiciones y calidad de vida.

Con ello se pretende que los habitantes realicen su trámite de una manera fácil, segura y gratuita sin necesidad de salir de sus localidades.

“Le damos gracias a la Alcaldesa qué bueno que se preocupa por nosotros, este apoyo me ayudaría en mucho, mi esposo ya no trabaja porque es discapacitado y a veces no nos alcanza para comprar el gas o la leña para calentar el agua, esto será una gran ayuda”, comentó Bertha Méndez, vecina de Cerro Gordo.

Una vez concluido el proceso de inscripción dará inicio el proceso de verificación para hacer llegar el apoyo a quien más lo necesita.