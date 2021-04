Lleva la danza en la sangre desde niño

Daniel Jiménez Razo, de 27 años de edad, es un reconocido danzante salmantino y docente de danza folclórica en secundaria, actividad que le ha permitido brillar en el extranjero y que lo ha llevado a poner el nombre de México en alto.

En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Danza, Daniel platicó con la Organización Editorial Mexicana sobre la importancia de este arte en la sociedad actual y la describió como una forma de expresión corporal en donde también se combinan otras artes como la música, la actuación, la escenografía, además de otros elementos.

Es parte del ballet folclórico Xidoo.

Lo que motivo a Daniel a adentrarse en el mudo de la danza folclórica fue su madre, quien nunca dejó de insistirle en que se integrara a un grupo de danza. Sin darle otra opción y con toda la pena que sentía accedió a los deseos de su madres, sin embargo fue hasta la preparatoria cuando esta rama de las artes le generó un mayor interés.

“Todo comenzó en la secundaria, a mí no me gustaba bailar me daba pena acudir a los ensayos, no quería que la gente me viera, pero fue mi mamá la que me insistió en entrar al grupo de danza folclórica en la secundaria (….), pero fue hasta en la preparatoria Cecyte Salamanca cuando mi interés creció gracias a mi maestro de danza, que en paz descanse, Juan Manuel Rodríguez Pérez, el encargado de sembrar esa semillita de que se puede vivir de la danza, de donde he sacado todas mis satisfacciones”, dijo.

Aunque admitió que dedicarse a la danza no estaba dentro de sus planes principales, pues pretendía cumplir un capricho de la sociedad estudiando ingeniería, una carrera que a decir de su familia, le dejaría un porvenir seguro y le garantizaría la estabilidad de su vida, fue su pasión por la danza más fuerte que lo llevó a convertirse en un bailarín profesional y docente del baile folclórico.

“No, nunca me imaginé que me dedicaría de lleno a la danza porque yo estudiaba en prepa, siempre se me facilitó esto de la danza, pero el estereotipo de lo que te dice la sociedad que te vas a morir de hambre y que no iba a hallar trabajo, todo eso eran esas cosas que no te motivaban sino que apagan tus sueños, yo estaba estudiando para ingeniería por cumplir un capricho de la sociedad, pero un día me decidí a seguir lo que me apasiona que es la danza sin imaginar que me daría muchas satisfacciones”, expresó.

También es maestro de danza folclórica.

Además también se ha enfrentado a las etiquetas de la sociedad, donde un hombre que se dedica a la danza e incluso enseñarla es mal visto. “Claro que sí llegué encontrarme con esos tabús, es muy sonado que te digan que la danza es para mujeres, pero también es una estrategia, porque como hay muchas mujeres, uno como hombre dice pues de aquí soy (...), me acuerdo que en la prepa al hacer audiciones me seleccionaron a mí para quedarme en el grupo y yo dije pues sí porque haya chavas muy guapas, en futbol no había chavas guapas, ni en basquetbol pero en danzas sí”, señaló.

Debido a las enseñanzas de su maestro, Daniel entendió que la danza era una actividad donde los hombres también podían participar y donde incluso enseñan a ver a las mujeres con respeto y la forma correcta en que se les debe tratar.

Finalmente Daniel invitó a la sociedad a practicar en alguna actividad artista como la danza y que aprendan a verla como una forma de expresión y una manera en que su cuerpo hable, además de exhortar a la gente a experimentar de este arte que es parte de la identidad cultural de México, Guanajuato y el municipio, porque los mexicanos “llevamos la danza en la en la sangre”.

El Día Internacional de la Danza fue proclamado por la UNESCO el 29 de abril, fecha que también coincidía con el natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-George Noverre y tiene el objetivo de homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa eliminando las barreras culturales políticas y éticas.