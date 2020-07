Llegan más de 3 mil turistas al Temascatio

Resulta urgente que las autoridades estatales y municipales intervengan para controlar la llegada de turismo al Área Natural Protegida. De acuerdo a Francisco García presidente de la Asociación Civil Cuenca Alta del Río Temascatio, en los últimos fines de semana se ha registrado un arribo de hasta tres mil paseantes.

El presidente indicó que de ocho años a la fecha el arribo de turismo se registra de una manera descontrolada. “No estamos en contra del turismo, este es algo bueno cuando deja un beneficio, pero en esta ocasión y desde hace algunos años no está dejando un beneficio y si muchos perjuicios.

Situación que preocupa no solo a los integrantes de la asociación si no a los habitantes de las comunidades que están siendo afectadas pues se han acercado a la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y al Gobierno Municipal para pedir apoyo y restringir el acceso y más ahora con la situación de la pandemia sin embargo no ha existido respuesta.

“Autoridades deben de ser congruentes con las manera que controlan la pandemia tanto en la ciudad y de la misma manera hacerlo en las comunidades”, señaló.

Las comunidades afectadas por la presencia de paseantes son la que están a la ribera del río como Mesa de Aguirre, Lo de Rayas, Cañada de Ortega, el Estanco, Campana, Tropezón, el Caracol y Dos Ríos.

“En cada una de las comunidades se están suscitando problemas fuertes, desde bloqueos de caminos, la cantidad de basura, el saqueo de especies, faltas a la moral, alcohol, drogas e incluso armas”, indicó Francisco García.

Ante estas situaciones hacen una petición urgente a las autoridades estatales y municipales para que atiendan este problema y les permitan a los habitantes de la zona trabajar en conjunto para controlar el turismo que asiste a la zona.