Llegan de poblados para ser vacunados

Para lograr que la mayor cantidad de población tenga su esquema de vacunación anticovid-19, promotores de Desarrollo Social acercaron a los habitantes de varias comunidades hasta el puesto de vacunación ubicado en el CAISES Salamanca donde aplican la vacuna Sputnik-V.

La promotora de Desarrollo Social, Elvia Méndez Razo, informó que hasta la unidad médica han llegado personas de comunidades como; la Joyita de Villafaña, El Carmen, Potrerillos, Valencia, Loma de San Antonio las cuales no habían iniciado su esquema de vacunación.

La promotora señaló que en un esfuerzo conjunto, el Gobierno Municipal, ha enviado transporte hasta las comunidades donde los habitantes no tienen acceso a él, para que acudan a vacunarse.

“Lo estamos haciendo en diferentes comunidades donde no tienen acceso a transporte, son las personas que estamos acercando a los centros de vacunación de parte de presidencia Municipal, se las está avisando desde un día anterior a las personas que no se hayan podido trasladar, se concentren en un lugar para pasar por ellos y si no pueden llegar, nos avisan los promotores y vamos a su domicilio para traerlos a la vacuna”.

Por su parte, el Jefe de la jurisdicción Sanitaria V, Juan Jesús Martínez García, informó que la vacunación no ha terminado y cerrará cuando se terminen las dosis a menos que haya una indicación distinta.

Mientras tanto, explicó que se continúa vacunando de manera permanente en todos los CAISES de la Jurisdicción Sanitaria V, aunado a ello seguirán con las brigadas comunitarias de casa en casa en las comunidades donde existen UMAPS, para lograr que la ciudadanía aproveche la última oportunidad que existe para comenzar con los esquemas.

