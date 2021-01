Llega la esperanza a la familia de Socorro

Luego de que un incendio provocado por pirotecnia acabará con la vivienda de Consuelo, la esperanza comienza a llegar a su familia pues diversos han sido los apoyos que han recibido.

El pasado 31 de diciembre la casa de Socorro se incendio mientras ella y su familia celebraban el año nuevo en casa de unos familiares, al regresar se percato que sus pertenencias y parte de su vivienda se habían perdido.





Los apoyos para reconstruir la casa han ido llegando.





Socorro dio a conocer que los apoyos han ido llegando, agradeció a la gente que se ha acercado a ella y a las autoridades municipales quienes también le han brindado su apoyo.

“Me trajeron despensa, unas cubetas de pintura, unas bases para cama, otras personas de Irapuato me dieron ropa, una señora me prestó una casita para quedarnos en lo que arreglamos la nuestra, ahorita ya estoy cocinando pero todavía en un fogón. También me regalaron una estufa pero me hace falta un tanquecito de gas para poder usarla” refirió.





Han recibido despensa, pintura, ropa y bases para camas.





Socorro explicó que con ayuda de su familia ya empezaron con la limpieza de paredes para poder reconstruir su vivienda, sin embargo, esta labor no ha sido fácil porque el tizne es difícil de quitar, señaló que aunque esta pasando por una difícil situación el apoyo que ha recibido le está ayudando para reconstruir su hogar y sacar a su familia adelante.