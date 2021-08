Llaman a motoristas a bajar la velocidad

Federico “Piri” Torres, miembro del Salón de la Fama del Motociclismo en México y ex presidente de la Comisión Nacional de Turismo por parte de la Federación Mexicana de Motociclismo, llamó a los motociclistas a no conducir a exceso de velocidad y a evitar carreras de motocicletas en la carretera de la Sierra de Santa Rosa para que no se registren accidentes mortales como el ocurrido en la carretera México – Cuernavaca.





Manifestó que los motociclistas deben conducir con responsabilidad para no poner en riesgo su vida y la de sus acompañantes, pues dijo que los conductores de motocicletas no saben con qué se encontrarán en su camino pues es común que algún animal como perros, gatos o ganado se atraviesen y ocasionen derrapes de motociclistas que pudieran costar vidas humanas.

“En relación al accidente del domingo en la México – Cuernavaca es un tema que nos compete a todos los que andamos en motocicleta, porque aquí en la Sierra de Guanajuato está pasando algo muy parecido y estamos a tiempo de evitar mortales accidentes”.





“Piri” Torres visitó El Sol de Irapuato acompañado de su familia.





Dijo que existe preocupación ya que la carretera de la Sierra de Santa Rosa es utilizada como autopista de carreras y esto no debe continuar pues el riesgo de accidentes mortales es latente y deben evitarse ese tipo de prácticas.

Manifestó que el panorama que ofrece la Sierra de Santa Rosa es atractivo para las personas que cada vez mas quieren conocer el lugar, sin embargo, dijo que esto no puede ser utilizado como pretexto por motociclistas irresponsables que hacen practican inadecuadamente el deporte de motociclismo.

“Los domingos vemos gente que agarra esa carretera como autopista, gente que se pasea sin las medidas de seguridad y queremos hacer del conocimiento de todos que las medidas de seguridad no hay que dejarlas a un lado sino al contrario hacerlas más fuertes y ponerlas en práctica, cada vez hay más motos y gente irresponsable en este deporte.









Por su parte Sergio González Aguilar, presidente del grupo promotor “Piri” Torres de Irapuato, exhortó a los motociclistas a respetar los limites de velocidad, usar cascos y equipos de protección para evitar muertes por accidentes de motocicleta.

“No hemos tenido accidentes de este tipo a pesar de tener muchos años de salir a carretera, invitamos a las personas a que se fijen con quien se están subiendo y hay tiempo para reflexionar y evitar arrepentirse de algún accidente”.