Llama senadora Reynoso al PRI a votar en contra de reforma electoral

Irapuato, Gto (OEM - Informex).- Alejandra Reynoso Sánchez, senadora de la República, dijo que con la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador está en juego la continuidad de la democracia en el país y por ello hizo un llamado a los legisladores del grupo parlamentario del PRI a no dejarse presionar por Morena y votar en contra de dicha reforma.

Legisladores de oposición deben oponerse a reforma.

En entrevista, refirió que de aprobarse la reforma electoral, se daría un retroceso de más de 30 años en el país, pues con ello se centralizar las facultades de la organización de una elección en un solo organismo.

Dijo que la reforma rompería el proceso de la selección de evaluación de los consejeros y magistrados, proceso que es profesional y qué no lo hacen en evaluación los partidos.

"Esperemos que no pase, es una reforma constitucional y el llamado y el exhorto que le hago a los legisladores del PRI es que en ésta no se dejen presionar, dicen que van a disminuir el número de senadores, los plurinominales, pero en realidad el Senado se compone por quien obtiene el primero y segundo lugar, pero si hacen eso que quiere el presidente, estarían eliminando las minorías y eliminando el voto de quien le dio su voto de confianza, al tercero, cuarto o quinto lugar".

Señaló que es fundamental que los legisladores de oposición hagan conciencia y voten en contra de la reforma electoral, pues con ello se me tendrá vigente la democracia en el país y la autonomía del INE.

"Esperamos que definitivamente no pase, me parece que es una reforma que no beneficia en lo absoluto ni a un proceso, ni a la democracia, ni al derecho al voto sino que es un retroceso en donde pretender centralizar las facultades de la organización de una elección en un solo organismo, desaparecer al INE para crear otro y en donde además se rompe también con el proceso de selección de evaluación de los consejeros y magistrados que es un proceso muy profesional que no lo hacen en evaluación los partidos, sino que lo hace un comité evaluador en dónde está la academia".