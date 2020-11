Llama obispo a partidos políticos a ser solidarios

El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, hizo un llamado a todos los partidos políticos y a sus candidatos, a que sean solidarios y tomen en cuenta a los diferentes grupos, para atender los problemas graves por los que está pasando la sociedad, como la salud, la violencia y la educación, ya que hasta ahora no han sido atendidos.

Enrique Díaz Díaz dijo que la política debe trabajar por el cuidado del bien común, debido a que actualmente la sociedad tiene problemas muy graves, como el poco apoyo al sector salud, al igual que la violencia que sigue ocurriendo no sólo en el municipio, sino a nivel estatal y nacional; sin embargo, no se han resuelto ni propuesto soluciones.

Se lo decimos a todos los partidos políticos, que cuiden la vida, que respeten la vida, esta muy claro que la salud, la violencia, educación y todo estos temas nos preocupan mucho.

Enrique Díaz Díaz | Obispo de Irapuato

Por ello, exhortó a los partidos políticos y a sus candidatos para las próximas elecciones, a que trabajen con solidaridad y busquen espacios donde haya unión entre todos, en lugar de ver por sus propios partidos y no solucionar los problemas que aquejan a la sociedad.

“Tenemos muy fuertes los problemas graves de ahorita, de salud, que nos preocupa a todos y que no hay suficientes recursos, el problema de la violencia que sigue siendo muy fuerte y que no se a atacado y que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es necesario buscar espacios o caminos donde podamos unirnos y trabajar todos, no donde cada uno ve su propio partido y conveniencia, necesitamos hacer un pacto de solidaridad y atención a los demás”.

Además, el obispo de la Diócesis de Irapuato también señaló que es necesario que todos los partidos políticos respeten la vida y se preocupen en verdad por las temas más graves que requieren ser atendidos para mejorar la vida de las personas.