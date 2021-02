Llama Obispo a no relajar medidas sanitarias por cambio de semáforo

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a la feligresía a no relajar las medidas sanitarias, pues señaló que los contagios y muertes por Covid-19 aún no han terminado e incluso muchas personas creen que por avanzar en el color del semáforo significa que ya no deben de cuidarse.









Enrique Díaz Díaz dijo que los contagios y las muertes por Covid-19 siguen afectando a personas cercanas, lo cual debería ser un aviso para no bajar la guardia y seguirse cuidando.

“Es cierto, vamos al semáforo color naranja aquí en nuestro querido Guanajuato, pero que no signifique relajar medidas, tendremos que tener más cuidado, porque ayer sábado me comentaban que en el centro ya había mucha gente, como si al decir ‘vamos a estar en naranja’ significara decir 'se acabo el virus' y no es cierto.

El Dato...

“Cuando estaba el semáforo en rojo siguieron haciendo fiestas privadas o seguían siendo imprudentes, necesitamos crear la conciencia personal”.

Enrique Díaz Díaz

Obispo de la Diócesis de Irapuato





“A mí me duele mucho que sigan los fallecimientos, ayer mismo tres personas muy cercanas fallecieron, en diferentes lugares, entonces no podemos relajar las medidas, tenemos que seguir adelante, como Iglesia tendremos que seguir adelante”, señaló.

Enrique Díaz Díaz comentó que en lo que corresponde a la Iglesia, se mantendrá con los mismos protocolos de sólo permitir el 30% de la afluencia en los templos.

Además, el Obispo de Irapuato mencionó que la Iglesia no se ha salvado de los contagios y actualmente hay dos sacerdotes muy graves, uno de Irapuato y uno de Pénjamo, ambos contagiados por la Covid-19.