Llama Obispo a no dejar solos a familiares de desaparecidos

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, dijo que para poder resolver el tema de la inseguridad, a parte de que haya una verdadera coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales para el combate a ésta, también es necesario el no negar o tratar de ocultar la situación, porque eso no abona en nada para su resolución.

Enrique Díaz Díaz dijo que si bien la situación de inseguridad que se vive actualmente no es meramente responsabilidad de las actuales autoridades, éstas sí deberían estar haciendo esfuerzos en conjunto para poder remediar esta situación que aqueja al estado, sobre todo con el hallazgo de fosas clandestinas en los municipios de Cortazar y Salvatierra y donde habrían sido sacados de éstas más de 100 cuerpos.

Yo te puedo decir ahorita de varias personas que tienen familiares desaparecidos





Enrique Díaz Díaz | Obispo de la Diócesis de Irapuato

“Yo creo que tenemos que ser conscientes de que sí hay esto. A mí me preocupa cuando se niegan estas cosas, porque cuando nos reunimos con los familiares de los desaparecidos, ellos nos decían 'tengo tanto tiempo sin mi familiar' y yo te puedo decir ahorita de varias personas que tienen familiares desaparecidos, entonces negar que haya estos problemas es muy difícil.

“La primera condición para que un enfermo sane o para remediar un problema es reconocer que existe el problema, no podemos echar la culpa a las actuales autoridades, es una cosa que se ha ido dando de mucho tiempo, pero también las autoridades actuales tienen responsabilidad y tenemos que seguir y negarlo no nos va a llevar a ningún lado; se necesita aceptar, coordinar esfuerzos, apoyarnos entre todos para salir adelante” .

El Obispo de la Diócesis de Irapuato dijo que la Iglesia ha estado acompañando en oración a los familiares de los desaparecidos y comentó que el dolor que se percibe es indescriptible y nadie merecería pasar por ello.





“Nos unimos, acompañamos y hacemos oración y apoyamos a quienes están buscando a sus seres que no sabemos si están vivos o están muertos y que es feo el dolor.

“Ahora por lo menos a alguno le han dicho que ya falleció y una persona me comentaba algo que parecerá un contrasentido: 'ya tengo a quien llorarle', porque antes nada más lloraba a la ausencia, pero esto preocupa mucho porque son desaparecidos de muchos años, son desaparecidos de mucho tiempo y no es sólo es este gobierno, no son sólo estas autoridades, sino es algo que ya es de tiempo, pero también se tiene mucha responsabilidad actualmente, no podemos decir esto ya fue del pasado y lo dejo en el pasado, tenemos que responder y tenemos que seguir luchando”.

Critica salida de Durazo

Por otro lado Enrique Díaz Díaz cuestionó la salida de Alfonso Durazo Montaño de la Secertaría de Seguridad y Protección Ciudadana en medio de una de las crisis de inseguridad más graves en el país, por lo que llamó a los funcionarios públicos de todos los niveles a ser verdaderos servidores y no usar sus encomiendas como trampolines políticos.

