Llama Obispo a no confiarse por disminución de homicidios

En Irapuato los homicidios dolosos han tenido una baja de hasta 80% en los últimos meses; sin embargo, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, señaló que la gente sigue teniendo una mala percepción de seguridad, por lo que es necesario que las autoridades no se bajen la guardia ante la delincuencia y la violencia en el municipio.

De acuerdo con la datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Irapuato los homicidio dolosos disminuyeron hasta 80% y es que desde hace meses el municipio ha registrado un tendencia a la baja en este delito; pese a ello, Enrique Díaz Diaz dijo que sigue siendo una situación difícil para la ciudadanía, ya que aunque los asesinatos sigan, pero en menor medida, las personas siguen sintiéndose en una ciudad insegura.

“La percepción de la ciudadana es que sigue habiendo violencia y en el entorno temor y robos, también se ha ido mucha gente y han cerrado muchos negocios, en parte por la pandemia y la violencia (...) a veces se ha malinterpretado cuando se dice que alguien no esta haciendo nada, pero es un problema grave que tenemos, pero que no se puede solucionar diciendo que no hay violencia, la percepción sigue siendo de que sigue habiendo violencia y temor”.

Por ello, el obispo de Irapuato mencionó que también es necesario que las autoridades sigan trabajando para combatir al crimen y haya menos violencia, donde además, se siga trabajando con la sociedad para mejorar la percepción.