Llama Obispo a maestros a atender a sus alumnos

Enrique Díaz Díaz, Obispo de la Diócesis de Irapuato, llamó a los docentes a seguir trabajando en favor de los estudiantes pese a que algunas escuelas se encuentran en mal estado, dijo que es fundamental que ningún niño quede en el abandono y sean atendidos por sus maestros.

Reconoció la labor de los maestros quienes se encuentran preparando el regreso a clases a pesar del panorama adverso que generan las pésimas condiciones en que están algunas escuelas.



Enrique Díaz Díaz refirió que la semana pasada visitó algunas escuelas de la ciudad y dijo que pudo observar la ardua labor de los docentes para que las escuelas se encuentren en óptimas condiciones cuando se de el regreso de los niños a los salones.



"Esta semana he visitado algunas escuelas informalmente, escuelas donde los maestros están preparando, trabajando y luchando y los felicito porque es muy fuerte este momento y que lo hagan de ese modo como los contemplé haciendo, preparándose y preguntándose cómo está afectando a ellos psicologicamente qué estén haciendo este trabajo y después cómo les afecta a los niños".





Obispo dice que regreso a clases debe hacerse con responsabilidad.





Señaló que pidió a los docentes procurar a sus alumnos, ya que dijo ningún niño merece estar en el abandono, puesto que la mayoría de los estudiantes seguirán tomando sus clases a distancia.



Manifestó que aunque las condiciones de las escuelas y sanitarias no son óptimas para el regreso a clases la sociedad debe velar por el bienestar de todas las personas que volverán a las escuelas.



"Algunos maestros dicen que en nuestra escuela no tenemos lo más mínimo para el regreso y yo les decía que no se preocupen, yo creo que lo que se puede hacer es nada mas buscar a los niños para que no quede ningún niño abandonado, no necesariamente en el regreso".