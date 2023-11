Llama medio ambiente a responsabilidad social ante ante abandono de mascotas

Derivado de la proliferación de perros y gatos en situación de abandono en Salamanca que corresponde al 60% de los más de 500 casos que se detectan anualmente en el municipio; el director de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason dijo que, se trata de una cuestión social y de responsabilidad de los propietarios, por lo que, hizo un llamado a la población a perfeccionar normas, reglamentos y hábitos para contar con un mayor orden y con ello, tener un mejor control en este tipo de situaciones.

En ese sentido, el funcionario municipal, dijo que recibe de dos a tres denuncias por semana, ya sea por maltrato animal o situaciones que pudieran representar algún riesgo agresivo para la población, sin embargo, esto se debe a que en la mayoría las ocasiones los animales se vuelven ferales cuando son abandonados.

“Algún tipo de censo no se tiene previsto porque además es muy variable, ya que, los perritos están en una situación de calle de una manera irresponsable y como no se tiene un número exacto, el reglamento no nos obliga a censar cuando hay campañas de vacunación antirrábica, con lo que si se cuenta en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria V, un registro de perritos y gatitos que fueron vacunados y esterilizados”, explicó.

Sin embargo, no descartó la creación de un censo canino en un futuro, pero, será una tarea que deberá efectuarse desde la federación, para crear reglamentos que permitan atacar la raíz del problema, que es la falta de conciencia y destrucción de los valores, mientras tanto, el gobierno que tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y reglamentos conforme lo marca la norma ambiental y la sociedad también debe a sumir su tarea.

“La verdad es que la sociedad civil debe de respetar más rápido y proteger nuestro entorno, porque lo ideal es que los perritos no es que estén en la calle, de ahí las campañas de esterilización y de vacunación para tener mayores controles, centros de control y atención canina”, finalizó.