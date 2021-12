Llama infectólogo a descentralizar atención de pandemia

El infectólogo guanajuatense, Alejandro Macías Hernández, aseguró que el país tiene un considerable periodo de gracia para evitar que la variante Ómicron cause los mismos estragos económicos y sociales que sus antecesoras y para ello dijo que se debe descentralizar la atención de la pandemia, para con ello evitar nuevos cierres en todo el país, pues éstos deberían focalizarse sólo en los estados donde haya repuntes severos de casos.





Estados deben tomar el liderazgo para atender localmente la variante Ómicron.





Alejandro Macías, quien en 2009 fue el Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México, dijo que de acuerdo con los primeros informes que provienen del extranjero, la variante Ómicron sigue siendo el miso virus SAR-CoV-2, aunque mutado, pero aún no ha evolucionado a una fase 3, por lo que las vacunas aún podrían servir como inmunidad ante éste; por ello, dijo que los estados deberían tomar el control de la vacunación, acercarla a aquellas personas que aún no han recibido sus dosis, para proteger a la mayor cantidad de personas, porque al igual que sucedió con la variante Delta, la nueva cepa llegará por los que no se han vacunado.

“Necesitamos un mejor primer nivel de atención, no sobremedicar a los pacientes, vigilar mejor la oxigenación, tenemos un periodo de gracia, si esta variante va a llegar de lleno a México, tenemos un periodo de gracia que debemos usarlo bien, estar en coordinación con los productores, con los fabricantes de insumos para oxígenos, que tengamos lo suficiente, que no nos vuelva a ocurrir que nos quedemos sin oxígeno, ajustar nuestras terapias intensivas”, dijo el infectólogo guanajuatense, quien llamó a alarmarse menos y a actuar más.





La variante Ómicron no debería ser tan fuerte con las lecciones aprendidas.





Por ello, Alejandro Macías indicó que los estados deben tomar las riendas del control de la pandemia en sus zonas de jurisdicción, para con ello evitar otra vez cierres generales de establecimientos, pues esto sólo afectaría a la economía.

“¿En el futuro qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar otra vez todo? Yo creo que eso ya no, pero vamos a tenerlo que hacer un poco más descentralizado, más localizado. ¿Para qué vamos a cerrar todo un país, por ejemplo, si la actividad está exclusivamente en dos o tres estados? Esos estados tendrán que, de manera descentralizada, tomar sus decisiones.

“¿Y cómo lo van a hacer? ¿Se van a esperar a llenar sus terapias intensivas para tomar decisiones? Evidentemente que no, no nos sirve de mucho tomar acciones cuando ya se nos llenaron los hospitales, nos sirve más tempranamente, porque estamos detectando con pruebas y decir 'el porcentaje de positividad que traíamos al 5%, ya se nos fue al 20%', aunque los hospitales estén vacíos, vamos a bajarle porque se van a llenar, entonces vamos a necesitar mucho descentralizar la vacunación, las decisiones y tomar más decisiones locales”.









El infectólogo guanajuatense dijo que lo ideal sería que ya hubiera lecciones aprendidas y más que caer en pánico por la variante Ómicron, que sí es más contagiosa que la Delta, a la cual podría eventualmente llegar a sustituir, pero al ser más transmisible, los protocolos deberían reforzarse.

“Vamos a hacer las cosas racionalmente, sin caer en pánico, viendo qué tenemos que modificar y qué tenemos que hacer con las evidencias, con la ciencia, con lo que tenemos que hacer y seguramente vamos a poder enfrentar la variante Ómicron con éxito y retomar paulatinamente nuestras actividades”.

Por ello, destacó que el uso de cubrebocas, aplicación de alcohol en gel, lavado de manos, evitar aglomeraciones innecesarias, así como intensificar la vacunación de los rezagados, traerán mejores resultados en el control de la pandemia y menor cantidad de contagios y de muertes por Covid-19.