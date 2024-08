Llama Iglesia a que haya un Congreso responsable

Enrique Díaz Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato, dijo que espera que a pesar de la sobrerrepresentación de Morena dentro de la Cámara de Diputados, exista conciencia sobre las verdaderas necesidades del país y de las y los mexicanos.





“Ojalá se tenga responsabilidad cuando se quieran hacer algunas leyes, que no sean simplemente un capricho, aunque haya un partido muchos, cada uno se ponga a pensar que es lo mejor para nuestra patria, que es lo mejor para la sociedad, qué valores van siendo más importantes para nosotros”.

Mencionó que lo importante es que no se obligue a la población a pensar de una sola manera, sino que se busque lo que realmente requiere la sociedad, sus carencias y cómo se puede contraatacar.

“No es solamente una imposición de partidos o de ideologías, sino qué necesita más nuestra patria, cuáles leyes, cuáles propuestas ayudan a buscar más la justicia, la verdad, cómo vamos a salir de este ambiente de violencia y cómo lograremos mayor unidad en el país”.





Enrique Díaz Díaz añadió que se tiene la esperanza de que las leyes que se vayan creando tomen en cuenta no sólo las exigencias de un grupo limitado, sino que encuentre un equilibrio entre las necesidades de todas y todos los mexicanos y no se cumplan caprichos, como si fuera una lucha para ver quién impone sus leyes cuando lo principal es el bien común, la justicia, la verdad y el bienestar de todas las personas, indudablemente primero los más necesidades, y no simplemente imponer la propia ideología.

“Esperamos que quienes vayan haciendo las leyes tengan muy en cuenta no solo la propuesta del bien de un solo partido, sino que se vea más allá, para el bien de toda la nación y no como a veces que no se reflexiona individualmente ni se analiza seriamente cada una de las propuestas”.