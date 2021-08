Llama epidemiologo a evitar muertes por Covid en jóvenes

El epidemiologo y ex secretario de Salud Rafael Sánchez Leyva, dijo que los casos graves de Covid -19 y muertes por la enfermedad en jóvenes se deben a que la mayoría de ellos no han sido vacunados y además son quienes regularmente tienen contacto por un largo periodo de tiempo con personas que poseen la enfermedad lo que origina que el virus se haga fuerte y que el sistema inmunologico no tenga fuerza para atacar al virus.

Local 375 guanajuatenses se contagian de coronavirus El maestro en salud pública destacó que las generaciones jóvenes han cometido el error de relajar las medidas sanitarias después de que no se han visto afectados por el virus como ocurrió con las personas de la tercera edad al inicio de la pandemia y ello ha propiciado que ahora ya se estén dando casos fatales en jóvenes.

Dijo que los ciudadanos deben estar prevenidos ante la presencia de la variante Delta de Covid -.19 y otras que están circulando entre la población, ya que esto ha propiciado a que varias entidades del país retrocedan en sus semáforos epidemiologicos a color rojo que representa el cierre de establecimientos de nueva cuenta.

“Los jóvenes se relajaron por un momento, empezaron a ver que el virus a ellos no les generaba mayor problema, porque solo les da una gripa común, pero se han dado casos de gravedad porque están en contacto frecuente con personas que traen el virus y esto lo hace mas fuerte y complica la reacción del sistema inmunológico”.

Externó que la variante Delta es mas contagiosa y por ello hizo un llamado a los jóvenes a protegerse del virus, ya que podría verse en riesgo la vida de las nuevas generaciones con las mutaciones del virus que incluso han provocado la muerte a personas que no tenían ninguna comorbilidad.

Manifestó que los jóvenes no están extensos de tener complicaciones de salud a causa del coronavirus y dijo que de no acatarse las medidas sanitarias podrían registrarse decesos de jóvenes durante este tercer repunte de contagios.