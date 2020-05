Llama delegado a no bajar la guardia ante el coronavirus

Mauricio Hernández Núñez, delegado de los Programas Integrales del Gobierno de México en Guanajuato, dijo que a pesar de que las clínicas y hospitales de salud cuentan con el equipo y personal suficiente para atender a las personas contagiadas de Covid-19, es necesario que la población no se confíe y ni deje de aplicar el distanciamiento social para proteger su salud.

El delegado aseguró que el sistema de salud cuenta con el equipo y personal suficiente para atender a los contagiados.

El delegado de los Programas Integrales del Gobierno de México en Guanajuato reconoció que en el estado se están haciendo acciones para evitar los contagios de Covid-19, pues aseguró que los servicios hospitalarios de la Federación, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital Militar, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Hospital de Petróleos Mexicanos, cuentan con la suficiente capacidad para atender la demanda de atención en las personas que resulten contagiadas de coronavirus.

Sin embargo, señaló que la población ni las autoridades deben precipitarse a tomar decisiones que más que beneficiar a las personas, principalmente en su economía, puedan perjudicarlas e incrementar los contagios del virus.

“Es un error pensar que ya porque el gobierno tiene capacidad instala y hospitalaria, tanto equipo médico y buena cobertura, debemos relajar las medidas de la sana distancia y olvidarnos que nos encontramos en contingencia y que podemos volver a la normalidad, la cual difícilmente será la normalidad a la que estábamos acostumbramos”.

Mauricio Hernández Núñez explicó que es necesario que la población siga en alerta y no baje la guardia ante el riesgo de resultar contagiados de coronavirus, pues explicó que la gente debe estar consciente y no debe de olvidar que no existe un tratamiento contra el Covid-19, y mucho menos una vacuna, mientras que la unida manera de protegerse y evitar enfermarse es mantener el distanciamiento social.

Hay que estar conscientes que no existe un tratamiento para el Covid-19, ni siquiera una vacuna, la única posibilidad de mitigar los efectos nocivos de la pandemia es el distanciamiento social, debemos procurar eso en estos momento que hay mayor número de contagios





Mauricio Hernández Núñez | Delegado de los Programas Integrales del Gobierno de México en Guanajuato

“Hay que seguir insistiendo, entendemos que es complicado salir adelante con esta situación tan complicada, muchos sacrificios para las familias, pero requerimos continuar con las medidas sanitarias, la implementación de la sana distancia, porque sólo así podemos salir de este padecimiento global que no es exclusivo de México ni de Guanajuato”.