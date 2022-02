Llama CTM a que trabajadores y patrones no dañen relación laboral por pretexto de Covid

León, Gto.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) hizo un llamado a trabajadores y patrones a no afectar su relación laboral a causa del Covid-19, ya que empresarios reportan que colaboradores usan de pretexto la pandemia para no ir a trabajar, mientras que los empleadores buscan la manera de no pagar los días, comentó Hugo Varela Flores, dirigente estatal del organismo en Guanajuato.

Dijo para El Sol de León que en caso de que los trabajadores pongan de pretexto la contingencia para no acudir a trabajar, los empresarios pueden solicitar las incapacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o bien las pruebas Covid-19 que comprueben el estado de salud del empleado.

“Los empresarios tienen la facultad de pedirle al trabajador que presenten su incapacidad que da el Seguro Social, es su comprobante para que se queden suspendidas las relaciones laborales, o el patrón tiene la obligación de pagar y el trabajador tiene la obligación de presentarse a trabajar y el Seguro Social paga la incapacidad al Trabajador”, mencionó.

Dijo también que en lo que va de la contingencia los trabajadores también han reportado que los empresarios usan de pretexto la pandemia para no pagar sueldos completos o bien para descansar a los empleados, para después indicar que no estuvo yendo y no darle su salario completo.

“Esto es un proceso que se hace normalmente, los patrones están buscando la posibilidad de no pagarle a los trabajadores su incapacidad, pero si se siente mal y le dicen que no vaya a trabajar entonces el patrón sí le tiene que pagar”, destacó.

Recientemente a El Sol de León, Luis Gerardo García González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), informó que algunos colaboradores estaban poniendo de pretexto la situación de contingencia para no acudir a trabajar, sin embargo Varela Flores dijo que eso no debe de pasar ya que los principales afectados son los trabajadores y sus familias.

“A un trabajador le cuesta dinero no ir a trabajar, eso es perjudicial para sus familias de tal manera que yo no creo que ningún trabajador utilice un pretexto para no ir a trabajar, puesto que afecta económicamente a su familia”, finalizó.