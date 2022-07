Paren “espiral de muertes”: Arzobispo

León, Guanajuato (OEM-INFORMEX) - El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, hizo un llamado a “parar la espiral de violencia”, tras el asesinato de una familia en la colonia de la capital del calzado Santa María de Cementos.

Cortés Contreras hizo un llamado a parar "esta enfermedad que nos está destruyendo como sociedad", pues también afecta a la economía, al desarrollo de las comunidades, de las escuelas, la cultura y la salud.

"Es un ambiente violento donde no se trabaja en paz, no se tiene confianza de salir, no se tiene respeto por la vida (...) Por la dignidad del ser humano y el llamamiento va a seguir siendo siempre el mismo, que paremos esa espiral de muerte, esa espiral que no nos lleva a nada", dijo.

“Yo no quiero decir que todo está mal, pero sí estamos en un grave problema”, agregó el prelado.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

El religioso se expresó así a unas horas de que al menos ocho personas resultaron lesionadas en un ataque armado en la colonia Santa María de Cementos en León. Guanajuato, y en ocasión del inicio de lo que la iglesia católica ha llamado la “Jornada por la Paz”.

En las iglesias de todo el país, hoy los sacerdotes católicos pidieron a los feligreses que oraran por la paz y en varias de ellas se repartió una oración que reza: ”Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimientos y muerte, dales el don de la conversión.”

El gobierno reacciona

Sobre los hechos violentos ocurridos en León, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, condenó el asesinato y aseguró que los lesionados están siendo atendidos y darán puntual seguimiento a las investigaciones.

“En el Gobierno de Guanajuato condenamos enérgicamente el crimen registrado esta madrugada en #León. Los heridos están siendo atendidos y he instruido a la Secretaria (de Gobierno) Libia García dar todo el apoyo a las familias de las víctimas así como el seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato (FGE)”, publicó en un Tuit desde su cuenta oficial.

La secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, afirmó: “En coordinación con distintos niveles de gobierno e instancias involucradas, daremos acompañamiento y atención a familias de las víctimas del condenable hecho sucedido esta madrugada en #León”.

Por su parte, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos expresó su “condena por los hechos ocurridos en Santa María de Cementos.” Y añadió: “Mi solidaridad y apoyo está con las familias de las víctimas y de las personas que resultaron lesionadas. Trabajamos en coordinación con la FGE para esclarecer los hechos y que no queden impunes. Hago un llamado para que sociedad y gobierno cerremos filas contra quienes atentan en alterar la paz de nuestras familias”.

Familia acribillada

Las reacciones corresponden a lo ocurrido anoche, cuando al menos 14 integrantes de una familia, entre ellos menores de edad, fueron atacados a balazos durante una fiesta familiar en los primeros minutos de este domingo, en la colonia Santa María de Cementos.

De acuerdo con los primeros reportes que llegaron a la central de emergencias 911, en el lugar de los hechos se celebraba una fiesta por la primera comunión de un niño, cuando pistoleros dispararon en contra de los asistentes de la reunión, dejando heridos de gravedad a varios integrantes de la familia.

Hasta el cierre de esta edición se desconoce el motivo de la agresión contra la familia, por lo que será en las próximas horas en que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato determine por medio de las primeras investigaciones un posible móvil de los hechos.

Religiosos asaltados

El arzobispo de León también dijo que derivado de la inseguridad que se está viviendo en algunas colonias y comunidades de León, opta por salir temprano de esos lugares como medida de seguridad. “Un servidor voy a las comunidades, procuro ya no venirme noche por prudencia, pero nosotros seguimos con nuestro trabajo” y citó el caso del obispo de Autlán, Jalisco: “Acaba de pasarle al obispo de Autlán en una carretera entre Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, ahí lo detuvieron y gracias a Dios no lo golpearon, pero le quitaron todo y lo aventaron”, agregó.

Recordó que la situación en León ha dejado a al menos a dos padres como víctimas de la delincuencia: “A uno, al llegar a su casa lo golpearon y lo asaltaron ahí quitándole las cosas que llevaba y a otro también lo detuvieron, pero gracias a Dios no lo golpearon”, finalizó.

Obispo de Irapuato: se requieren acuerdos

En el mismo sentido, el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, llamó a que haya acuerdos entre autoridades de gobierno municipal, estatal y federal para hacer frente a los hechos de inseguridad que aquejan a la ciudadanía, pues las corporaciones de seguridad deben estar fortalecidas para hacer frente a la violencia y regresar la paz a la sociedad.

Ante la renuncia de policías en el municipio después de que han sido atacados por el hampa, el obispo afirmó: "Nos preocupa que quede una ciudad indefensa pero también tendremos que buscar los mejores caminos que garanticen una seguridad y una paz a nuestra ciudad y a nuestro municipio” y con relación al asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, añadió: "El presidente, lejos de reconocer la heroicidad de estos jesuitas, se pone a decir otras cosas, sin embargo, como obispos tendremos que apostar siempre al diálogo y a la reconciliación… no podemos seguir callados cuando corre tanta sangre, no podemos seguir como si nada pasara cuando nuestro hermano está tirado".

Diócesis de Celaya, corresponsabilidad

Por su parte, Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, Obispo de la Diócesis de Celaya, pidió por el eterno descanso de todos ellos y por la conversión de los asesinos y añadió: “Como Iglesia…nos sentimos impotentes en muchas cosas, todos quisiéramos que nos pudiéramos sentar a la mesa para poder tomar grandes acuerdos ciudadanos con las grandes organizaciones sociales, la ciudadanía organizada, los gobiernos de los tres niveles, la Iglesia Católica y otras asociaciones religiosas, para que en forma conjunta operáramos y trabajáramos por el bien de la paz” y exhortó: “Que nuestras acciones sean de respeto, que aprendamos a darnos cuenta de que somos hermanos todos, que vivimos en una misma sociedad y somos corresponsables de sacar adelante a este país, a todos nos toca”.

(Con información de Rosario Horta, Motserrat Ramírez, Mauricio Coss, Ana Medina y Christian Rendón).