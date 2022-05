Listo Salamanca para retomar Gremios 2022

La festividad de los gremios se desarrollarán nuevamente en Salamanca tras la pandemia, por lo que se espera la asistencia de más de mil asistentes; en esta edición se omitirá la colocación de castillos para evitar daños al medio ambiente.

El representante de los gremios en Salamanca, Abel Ramírez Luna, presidente de Gremios Unidos de Salamanca, señaló que la medida de retirar los castillos de estas celebraciones obedece a los daños que causa al medio ambiente, así como a cuestiones económica por las bajas aportaciones.

“Este año solamente habría unas baterías pequeñas que hacen pirotecnia pequeña, no habrá castillos por dos motivos, uno porque la economía no es suficiente, no hay dinero como para este contratar castillos y segundo vemos las necesidades ambientales que hay aquí en Salamanca”, explicó.

Además, indicó que se continúan trabajando con las autoridades de salud, por ello, mantendrán las disposiciones sanitarias al interior del Santuario del Señor del Hospital como son uso de cubrebocas y gel antibacterial derivado de la gran cantidad de feligreses que reciben durante esos días.

La solemnidad de Corpus Christi 2022, se llevará a cabo del 15 al 24 de junio y comenzará con una procesión de la cera desde el templo del Sagrado Corazón hasta el Santuario del Señor del Hospital donde participará los gremios de panaderos, tablajeros, herreros, alumineros, comerciantes, albañiles, ladrilleros, zapateros, fotógrafos por mencionar algunos.

Para el jueves 16 contarán con la participación del obispo de la Diócesis de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz. Durante las fiestas del Corpus Christi se espera una participación de entre mil a dos mil feligreses y una gran derrama económica.

Panaderos entusiasmados por celebrar gremios de nuevo

Por su parte, Rodolfo Alfaro, representa el gremio de panaderos, señaló que las 32 panaderías que participan están listas para retomar esta tradición, luego de la pandemia, donde la mayor petición será buenas ventas, esto ante el panorama económico que dejó el covid-19.

“A nosotros nos da mucho gusto volver a realizar esta festividad, luego de dos años atípicos marcados por la pandemia, ya hacía falta y particularmente nosotros estamos emocionados por participar nuevamente”, dijo.