Líneas de taxi aplicarán descuentos a personas con discapacidad

El Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad (INSADIS) firmo convenio con las distintas líneas de taxis en la ciudad para favorecer los servicios de transporte.

El convenio con las líneas Taxi Express, Taxi Salmantino y Bicentenario, estipula que se otorgará un descuento del 20% en el servicio, para aquellos que presenten la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad o a consideración de los taxistas cuando se trate de una discapacidad visible.

María Ángela Ruiz, mamá de dos adolescentes con discapacidad motriz comentó: “Va a ser un beneficio para todos ya que algunas personas no cuentan con los recursos y estamos muy agradecidos porque ellos van a tener la oportunidad incluso de salir a algún lado”.

“Algunos niños no van a la escuela porque no tienen la solvencia, con ese descuento se facilitaría llevarlos, yo me siento beneficiada con este convenio porque a veces no nos pueden llevar y ocupo el servicio” dijo la señora Marina Ortiz, mamá de un joven con discapacidad intelectual.

Gracias a estos acuerdos con las líneas de taxis se busca beneficiar el traslado y la inclusión social para mejorar la calidad de vida y el bienestar de personas con alguna discapacidad.