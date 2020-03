Lineamientos de "Sana Distancia"

JARAL DEL PROGRESO, Gto (Informex- OEM).- La Secretaria de Salud a través de la dirección general de promoción de la salud del CAISES Jaral exhorta y promueve la Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo al 19 de abril como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

El CAISES exhorta a toda la ciudadanía a la participación y el trabajo organizado de la sociedad e instituciones de todos los sectores para hacer más efectivas las medidas de prevención de acciones a desarrollar que tienen como objetivo, fomentar en la población la preocupación en los diversos entornos como lo es el familiar, laboral, escolar, entre otros.

* CAISES Jaral exhorta a sana distancia

Las intervenciones de sana distancia incluyen las medidas básicas de prevención tales como el lavado de manos frecuente con agua y jabón liquido de preferencia (que dure por lo menos 30 segundos), utilizar gel antibacterial con base de alcohol al 70%, saludar a distancia y no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19.

Otra de las medidas de prevención es la suspensión temporal de actividades no esenciales de los sectores públicos, sociales y privados; suspender las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia.

Una acción más como estrategia es reprogramación de eventos de concentración masiva, protección y cuidado de las personas adultos mayores ya que las personas mayores de 60 años son más vulnerables a presentar complicaciones por el nuevo coronavirus