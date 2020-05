Limpian cárcamos y descargas al río

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (Cmapas) realizó la limpieza de los cárcamos pluviales del municipio fin de prevenir encharcamientos en la mancha urbana, particularmente con el pronóstico de lluvias.





El gerente del CMAPAS, Francisco Javier Rodríguez Ortíz, indicó que terminaron con la limpieza de cárcamos pluviales; “todos los cárcamos ya fueron preparados para la temporada de lluvias, en los cárcamos sanitarios también se les dio limpieza una vez que existen cárcamos combinados”.

Señalo que pese a que el año pasado solo se tuvo cinco eventos de lluvias fuertes en el municipio, este año ya cuentan con un plan de contingencia “cerramos filas dentro del organismo para que los cárcamos estén atendidos en tiempo, manejamos guardias que iniciarán revisando los cárcamos una vez que se presenten las lluvias “explicó.





Ya cuentan con un plan de destinos 2020.





Paralelo a estas acciones siguen implementando la campaña “El Mar Empieza Aquí” en donde piden a la población no arrojar desechos donde no deben hacerlo, con esto se busca evitar inundaciones y que la basura generada en la ciudad no termine en el mar.

Además de que dichos residuos tapan las líneas de drenaje, lo que provoca que las calles se encharquen e inunden. Además de contaminar los diferentes cuerpos naturales de agua de la ciudad.