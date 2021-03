Limitan comercio en la zona centro

Ante el anuncio de autoridades eclesiásticas sobre la suspensión de la celebración litúrgica del domingo de ramos, la Dirección de Fiscalización y Control limitará la instalación de comercios de ocasión en la periferia del centro histórico e inmediaciones de centros de culto durante la semana santa.









Como una medida para evitar aglomeraciones y contener el incremento en los contagios por COVID-19, el titular de la dependencia, Agustín García Becerra, informó que en esta temporada se recibieron 30 solicitudes para la venta de palmas en la calle Paseo Río Lerma.

Debido a las disposiciones de autoridades eclesiásticas, se determinó no otorgar permisos para esta actividad u otra relacionada con el comercio de ocasión en inmediaciones de iglesias y zona centro.









“No se va instalar nada en el bordo (calle Paseo Río Lerma), domingo de ramos, jueves y viernes santo, tampoco en el jardín, ni la Plaza Hidalgo (…) no se trata de que no operen, más bien que no lo hagan en un solo lugar, se va distribuir el comercio pero fuera de estas zonas” puntualizó el funcionario.

Además de ello, en función de hacer cumplir las disposiciones sanitarias del Semáforo para la Reactivación Estatal en amarillo, se mantiene la supervisión de protocolos sanitarios, control de aforo y horarios establecidos en las más de 12 mil unidades comerciales que operan en la localidad.