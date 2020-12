Limita corrupción a personas con discapacidad

La corrupción en la asignación y ejecución de obra pública ha ocasionado que gran parte de los edificios oficiales no cuenten con los estándares Internacionales en sus diseños para la accesibilidad de personas con alguna discapacidad, afirmó el director del Centro de Atención Múltiple (CAM), Juego y Desarrollo, Gilberto Chávez González.

El representante del CAM turno vespertino agregó que además, muchas de las edificaciones del sector privado tampoco cuentan con los accesos para personas con alguna discapacidad.

Señaló Chávez González que en muchos estacionamientos de centros comerciales, los conductores de vehículos se molestan porque son reconvenidos por hacer uso de los espacios para personas con discapacidad.

Señaló que la infraestructura de muchos edificios públicos no cuenta con los estándares internacionales de accesibilidad, debido en mucho al tema de corrupción en las adjudicaciones y ejecución de las obras arquitectónicas.

“El problema que veo y en esto coincido con el presidente de la república, es que a veces se inflan mucho los costos. A veces las personas que prestan el servicio (sic), hacen de verdad, perdón por la palabra, unas porquerías y casi casi nos obligan a que le firmemos. Bueno al menos a mi me ha tocado, yo no he querido formar algunos trabajos, porque de verdad son…si fueran para mi, como particular, yo no se los pagaba…” , criticó.

Aunque en gran parte es cuestión cultural, las autoridades deben hacer valer los reglamentos e imponer sanciones a quienes infrinjan los derechos de las personas con alguna discapacidad.