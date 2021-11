Ligero repunte en ventas de comercio en zona centro

Con eventos como el Buen Fin, la Feria del Taco y el cambio de color en semáforo de la reactivación, comerciantes de la zona centro señalaron que tuvieron un ligero repunte en su economía.

Esperan cerrar el año de manera satisfactoria.

Los comerciantes establecidos en esta zona externaron la necesidad de que se sigan realizando eventos como el del Buen Fin, Día de Muertos y la Feria del Taco, ya que se genera una mayor afluencia de personas en la zona y eso se refleja en las ventas que se producen durante el día.

Local Comerciantes esperan repunten las ventas

Indicaron que con los recientes eventos lograron una recuperación económica del 30 por ciento durante el fin de semana, debido a gran concurrencia de personas, sobre todo en lugares como la Plaza Cívica Miguel Hidalgo y el Jardín Principal, sin embargo señalaron es necesaria la realización de más eventos culturales que generen flujo peatonal en estas zonas, si se desea cerrar bien el año.

Aunque para algunos comercios, los eventos cívicos y culturales han representado un aliciente para sus bolsillos, existen otros que no han podido despegar desde que volvieron abrir y que incluso sus propietarios han pensado en cerrar.

“Nosotros no hemos tenido ventas, está muy solo, si bien el fin de semana ayudó poquito no es suficiente, e incluso he pensado en cerrar ante la falta de gente sobre todo entre semana, y si a eso se le suma la inseguridad, se complica el panorama para nosotros”, declaró Margarita, propietaria de un comercio de alimentos.

Pese a ello, los comerciantes no pierden la esperanza y se preparan para las próximas festividades que están por venir, esperando cerrar de mejor manera el año en comparación con 2020.