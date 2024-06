Libia Dennise García, la primera mujer gobernadora de Guanajuato; “gobernaré para todos”, aseguró

Guanajuato, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo será a partir del próximo 26 de septiembre la primera mujer gobernadora en la historia de Guanajuato, pues recibió la constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral del Estado, luego de haber sido la triunfadora en la elección del pasado dos de junio.

Local Libia García es la primera gobernadora electa de Guanajuato

Tras recibir su constancia de mayoría como gobernadora electa, Libia Dennise García Muñoz Ledo sostuvo que en su gobierno no habrá distingos, pues gobernará para todos y habrá diálogo con las y los alcaldes de los 46 municipios, con independencia del partido al que pertenezcan, pues señaló que es el momento de construir para lograr un mejor estado.

“Es la primera vez que hoy se entrega una constancia de mayoría a una mujer y eso me llena de orgullo, me compromete y también hoy me hace recordar la lucha de tantas mujeres que permitieron que una mujer, como yo, hoy esté aquí siendo la gobernadora electa de este estado”, dijo.

Libia Dennise García Muñoz Ledo fue cuestionada sobre el crecimiento que tuvo Morena en el estado, en donde obtuvo la victoria en 13 municipios, a lo que dijo que eso no será un impedimento para concretar un gobierno incluyente, pues se dijo una mujer de consenso, por esto tampoco le preocupa que en el Congreso del Estado su partido, Acción Nacional, haya logrado la mayoría.

“Para mí no habrá distingos, porque al final todo es Guanajuato y cada municipio es importante, así es que no habrá ningún distingo para ningún proyecto de los municipios."

“Reafirmo mi compromiso con Celaya, por ejemplo, en el tema de seguridad y en los proyectos que hemos venido impulsando”.

Incluso, Libia García Muñoz Ledo expresó que está esperanzada a tener una nueva relación con la federación con la nueva presidenta electa Claudia Sheinbaum, donde se priorice el diálogo y se concreten los proyectos que ayuden a crecer a Guanajuato.

“Vamos a tener una nueva relación con el gobierno federal en donde el diálogo, los proyectos, los consensos van a ser importantes. Los grandes retos que tiene Guanajuato en agua y en seguridad requieren a la federación y yo seré una gobernadora que toque las puertas para traer a Guanajuato lo que se requiere”.

Sobre la conformación de su gabinete, Libia Dennise García reconoció que algunos perfiles de la actual administración estatal podrán permanecer en su gobierno, pero otros se renovarán, donde tampoco descartó poder traer personas de otros estados, pues insistió que lo que se busca es el perfil correcto para cada secretaría y dependencia.

“Reiterando que tendremos el primer gabinete paritario de la historia de Guanajuato, habrá la mitad de mujeres al frente de las secretarías y eso implica pues ya un cambio, estamos trabajando fuerte en revisar los mejores perfiles”.

Entre estos cambios, sostuvo su propuesta de cambiar al secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, así como al fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre. Para este último, reconoció que el proceso es diferente y quedará en manos del Congreso local, con el cual dijo que estará trabajando y acercándose con todos para poder llegar a acuerdos y consensos.

Sobre la presentación de su gabinete, la gobernadora electa dijo que lo hará ya cercana a la fecha en que tome protesta, es decir, antes del 26 de septiembre. Además, anunció que el equipo de transición lo liderará Rosario Corona.

La gobernadora electa recalcó que, durante el proceso de transición, se analizarán todos los proyectos de la actual administración para saber cuáles continúan y cuáles no, entre ellos habló sobre el proyecto de construcción de un edificio gubernamental en el Parque Bicentenario, a lo que dijo que le interesa mudar las oficinas, aunque se tendrá que ver el alcance del proyecto.

Triunfo inobjetable

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato entregó la constancia de mayoría a Libia Dennise García Muñoz Ledo, acreditando su triunfo en las elecciones de 2024 por la gubernatura, con un total de votos de un millón 393 mil 801 sumando los votos de la coalición PAN, PRI y PRD.

En sesión especial del órgano electoral, se realizaron los cómputos de elección del pasado dos de junio, donde se compartieron los resultados finales del escrutinio y cómputo de los votos de la elección a la gubernatura en los 22 distritos locales y el voto en el extranjero.

La coalición de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo obtuvo un total de un millón 117 mil 103 votos, es decir, una diferencia de 276 mil 698 votos entre el primer lugar y el segundo.

La candidatura de Movimiento Ciudadano obtuvo 153 mil 679, además se registraron 58 mil 916 votos nulos, así como mil 131 votos a candidaturas no registradas, dando un total de la votación de dos millones 721 mil 630 sufragios.

Durante la entrega de su constancia de mayoría, la gobernadora electa estuvo acompañada de su familia, así como del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; el dirigente estatal de Acción Nacional Eduardo López Mares.

También estuvieron alcaldes y alcaldesas electas del PAN, así como diputados locales electos.

En la sesión especial, los consejeros electorales resaltaron la importancia de este día, pues se trató de una contienda por la gobernatura de puras mujeres, además de que hoy Guanajuato cuenta con la primera gobernadora electa en 200 años de historia del estado.