Liberan espacios de comercio errante

Salamanca Gto.- Con la finalidad de liberar las banquetas y dar fluidez a las arterias viales en la periferia del mercado municipal Tomasa Estéves la dirección de Fiscalización y Control ha retirado a 25 comerciantes ambulantes.

El director de la dependencia José Agustín García Becerra, informó que los trabajos para ordenar al comercio ambulante comenzaron hace 15 días retirando a aquellos que no tenían permisos y supervisando que los que si cuentan con él, respeten las medidas establecidas.

“Estamos teniendo guardias desde las 5:30 de la mañana hasta las 15:30 horas para poner más orden en el mercado, enfocándonos en lograr la seguridad ante cualquier incidente que se pudiera presentar y que las autoridades puedan actuar teniendo banquetas libres y avenidas fluidas, además la prioridad es dar seguridad a quienes asisten al mercado y trabajan ahí “señalo

Actualmente se cuenta con un padrón de 179 permisos para vender en el perímetro del mercado distribuidos entre las calles San Antonio, Av. del trabajo, 5 de Mayo y Sánchez torrado.

El funcionario indicó que durante esta administración no se han otorgado permisos nuevos, sin embargo cuando las calles se hicieron peatonales a raíz de la pandemia, este tipo de comercio incremento “ muchos ambulante llegaron a instalarse , esta ha sido la labor de estos días retirar a los ambulante no estamos cerrados a autorizarles el permiso siempre y cuando sea en una zona que no cause problemas y que sea segura tanto para ellos como para los ciudadanos y que cumplan con los requisitos legales “dijo.

Señaló que se tienen varios proyectos para otorgar un lugar digno al comercio ambulante, en donde no genere aglomeración pues ahora con la pandemia y el crecimiento de Salamanca se tienen que buscar más opciones de espacio para el comercio informal.