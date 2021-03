Ley de oferta y demanda debe controlar precios de bienes y servicios

Volver a una política de control de precios sería la peor decisión que se podría tomar para contener el aumento en el costo de productos de la canasta básica. Representaría un retroceso en una economía de mercado en la que se privilegia la satisfacción de los consumidores y se hacen más eficientes las cadenas productivas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García, manifestó que la organización, asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda no puede retornar a una economía cerrada que prevalecía hace 30 años.

Señaló dirigente de la cúpula empresarial Gómez García que el volver a una política de ajustes oficiales sería “el peor error, ya que oferta y demanda obliga a un mercado libre donde control de precios es autónomo. En un marcado cerrado con control de precios oficiales no hay calidad... sea bueno malo el producto se deberá pagar”.

Antes bien, subrayó, deben impulsarse políticas públicas donde no se eleven las tarifas, como en la energía eléctrica, cuotas de carreteras, aeropuertos, y el costo de combustibles y esto es responsabilidad del gobierno federal.

Destacó Gómez García que esta política de precios oficiales no es en sí mismo una solución al problema de los incrementos en productos básicos como la tortilla, el huevo y el pollo, entre otros, sino la falta de una política de impulso al desarrollo y a la economía nacional.

Sobre los ajustes salariales anuales que en este 2021 fue del 15%, dijo que estos deben ser consensuados y “no aumentar por aumentar... no digo que no se tenga que ganar mas, que estemos en contra, es necesario que todos eleven su nivel socioeconómico, pero no se debe imponer una política salarial cuando no hay apoyos al sector empresarial”.