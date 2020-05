Levantan denuncia penal contra el Gobierno del Estado

El Sindico, José Luis Montoya Vargas acudió la mañana de este jueves a las instalaciones del Ministerio Público para levantar una denuncia en contra de quien resulte responsable por la mala aplicación de los recursos del programa "Trabajando Juntos" a cargo del Gobierno del Estado .

El gobierno estatal implementó el programa a través de la Secretaria de Desarrollo social y Humano denominado, “Trabajando Juntos”, el cual tiene como finalidad ayudar a quienes perdieron el empleo a causa de la pandemia por Covid-19.

De una presupuesto de 20 millones de pesos al municipio solo le asignaron 200 mil con el fin de generar el auto empleo.

El síndico explicó que la denuncia estriba en que al municipio solo se le enteró de las listas que quienes fueron beneficiados, y los cuales no cumplen con los requisitos establecidos.

“A la hora que nos enteran de las lista de beneficiarios se vieron viciadas dado que hay personas que no han perdido el empleo acción insensible para ciudadanos que se si se quedaron sin empleo”

Informó que este programa estuvo manejado por un empresario salmantino ,en donde se incluyeron a personas de una compañía de taxis las cuales no han perdido el empleo, por lo que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de este programa , además entre las listas encontraron como a un ex candidato a la presidencia municipal.

Montoya Vargas hizo mención de que al municipio se le ha estado castigado por Gobierno del Estado de quien “no solo ha detenido recursos para el municipio sino también están etiquetados, además se les otorgan a personas que no lo necesitan".

Indicó que con esta acción busca que todas los entes gubernamentales que tiene la responsabilidad del uso de recursos públicos sean serios y comprometidos teniendo la responsabilidad de que los recursos lleguen de una manera justa y eficiente a quienes deben de llegar.