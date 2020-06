Levanta la mano “El Puma” por presidencia de Pénjamo

PÉNJAMO, Gto; “Esperaré los tiempos”, pero sí, mantengo firme mi aspiración de ser Presidente Municipal de Pénjamo y la sustento por el trabajo que he hecho en los diferentes cargos públicos en que me he desempeñado tanto en el Congreso del Estado como diputado local por el Distrito XVIII en la Sexagésima Tercera Legislatura durante el periodo 2015-2018 y por haber ocupado diversos cargos en gobiernos municipales de mi municipio, señaló el Ing. Alejandro Flores Razo, mejor conocido como “El Puma”.

Aún no son los tiempos, pero ya trabaja en un proyecto para transformar al Municipio. Ya se han tenido acercamientos con algunos dirigentes estatales y municipales de los partidos Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Morena, para en su momento si los acuerdos se dan, abanderarlos, ya que en Pénjamo, se busca que se dé una coalición de estos partidos, dijo en entrevista.

“Estamos afinando detalles y dialogando con los dirigentes de estos partidos, pero estamos en la mejor disposición de abanderarlos en las próximas elecciones del 2021, nuestro trabajo y aceptación de la gente nos respalda. Somos gente del campo y durante nuestra labor como funcionario público, siempre hemos impulsado programas que favorezcan a los diferentes sectores de la población.

“Pénjamo tiene un potencial grandísimo que explotar para lograr un mayor desarrollo. La creación de un Parque Agroindustrial, sería un fuerte detonante para generar fuentes de trabajo y para el sector productivo, porque el campo en el Municipio, es trascendental en la economía”.

Actualmente, “El Puma” no está afiliado a ningún partido político, luego de que en diciembre del año pasado renunciara a la militancia del PAN, al argumentar que existen grupos de poder con intereses personales que tienen secuestrado al partido, lo que ha venido a negar la oportunidad de crecimiento y nuevas ideas de otros militantes con vocación de servicio.

Y si, reiteró Alejandro Flores Razo, si los acuerdos se dan con las dirigencias de estos partidos políticos con los que he tenido acercamientos, “la gente sabe que cuenta con un amigo, con gente que sabe trabajar y que en todo momento ha buscado el bien para su pueblo”.

Habrá que destacar que “El Puma”, en el actual Gobierno Municipal, se desempeñó por más de un año como director de Servicios Básicos, más al parecer por hacer algunos señalamientos de “nepotismo” en contra de algunos regidores en el Ayuntamiento 2018-2021, hizo que el Alcalde Juan José García López, en acuerdo con estos, autorizaran su despido, olvidándose que mientras se desempeñó en el cargo, fue de los directores más destacados de la actual administración.