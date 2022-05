León se une para exigir justicia y seguridad para la comunidad estudiantil [Video-Fotos]

León Gto.- Estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) y de la Enes UNAM campus León, se concentraron en las inmediaciones del Forum Cultural, justo a los pies de la facultad de Artes, en donde comenzó la marcha pacífica para exigir justicia por la muerte de Ángel y pedir seguridad para la juventud, dentro y fuera de los planteles.

Con un contingente de no más de 500 estudiantes, se congregaron en punto de las 9:00 de la mañana en la UG Campus Forum Cultural, luego de realizar en los últimos días una convocatoria abierta realizada por redes sociales, a estudiantes de León para unir fuerzas y exigir justicia.

Mientras arribaban los representantes del estudiante asesinado, el tiempo fue aprovechado para crear carteles y organizar la ruta. Las abejas heridas caminaron desde el Fórum hasta prolongación Calzada, una vez llegando al Arco, tomaron la desviación por la calle Progreso hasta incorporarse al bulevar Adolfo López Mateos, posteriormente marcharon por la calle Hidalgo, hasta concluir a los pies de la Casa Municipal.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

Durante el camino los jóvenes, acompañados por algunos padres de familia, gritaban “Sin abejas no hay UG”, “Ángel no murió, la guardia lo mató”, “En la colmena falta una abeja”, “La Guardia no te cuida, la Guardia te asesina”, “Nos quitan una abeja y a los pumas nos molesta”.

“La manifestación consiste en qué la comunidad estudiantil que está integrada por la UG y por toda la demás comunidad de aquí de León, estamos en protesta por los sucesos que han acontecido, el asesinato de nuestro compañero Ángel. Pese a que él pertenezca a la colmena, es un estudiante más que tenía familia, amigos, era de aquí del estado de Guanajuato y creo yo que el hecho de etiquetarlo como ‘solamente es de la UG’ es minimizar que la violencia pasa solamente ahí. Sino que pasa en todas las universidades, secundarias, primarias, vemos que hay una violentación a la comunidad estudiantil y a la sociedad civil”, mencionó uno de los estudiantes durante la marcha.

En los carteles que portaban se podía leer: “La guardia chota lleva impregnada la sangre del pueblo, nos torturan, nos desaparecen”, “No disparen somos estudiantes”, “Justicia para Ángel”, “Somos los nietos de la revolución, hijos del 68 y hermanos de los 43”, “Quiero flores para mi graduación, no para el funeral”, “Falta una abeja en la colmena”, “Si nadie es responsable, ¿de quién es el disparo?, ¡justicia para Ángel!”, “Están matando el futuro de México”, “En las calles nos desaparecen y en las escuelas nos matan, la bendición de mi mamá es la que me cuida”, “A mi me cuida mi colmena”.

Uno de los colores que predominaron fue el blanco, así como el rojo carmesí que representaba manchas de sangre en playeras, carteles y rostros de los estudiantes; una vez que llegaron a Presidencia Municipal, se realizó la lectura de sus peticiones y colocaron sus carteles en las paredes de la Casa Municipal.

PETICIÓN

“Nos unimos como la colmena, como la UNAM y como comunidades en general que somos tras estas lamentables situaciones de violencia que nos ha arrebatado la semana pasada a un amigo, a un compañero, un hermano, una abeja, un alumno.

Esto lo expresamos recorriendo las calles de nuestra ciudad, para mantener la solidaridad en nuestra casa de estudios y a la familia de nuestro compañero.

Días anteriores, fue mostrada una gran indiferencia por parte del gobierno hacia la comunidad universitaria, que también está, reclama atención a la seguridad en nuestro municipio.

Estudiantes, los rectores generales, autoridades universitarias y la familia de nuestro compañero y compañera, pedimos que nos recibieran en repetidas ocasiones, gritamos, tocamos y solo encontramos frente a nosotros una puerta cerrada, la cual viva voz por parte de nuestras autoridades universitarias, la falta de respuesta permaneció así nuestras exigencias a puerta cerrada.

Las situaciones de seguridad que como primera instancia le corresponde al municipio y al gobierno, por ello nos manifestamos en reclamo para una respuesta rápida y concreta, que demuestre el compromiso del gobierno hacia un sector de seguridad, ante los estudiantes y ciudadanos.

Exigimos que las agendas de las presidencias, tengan como prioridad atender la seguridad de estudiantes, les recordamos que lo ocurrido refleja el sentir de esta inseguridad y que no vemos que se atienda.

Solo cabe mencionar que apenas hace unos días, fuimos noticia nacional al colocarnos como una de las primeras cinco ciudades del país y la primera del estado con la peor percepción de seguridad, por parte de la ciudadanía en la encuesta nacional de seguridad pública urbana.

Por ello y de gran relevancia de ver un trabajo en equipo entre municipio y universidad, reiteramos a las autoridades municipales que la comunidad estudiantil de todas las universidades nos mantendremos atentos y a la espera de que reciban a representantes de la universidad y se cumpla el seguimiento de los acuerdos, con el objetivo de que se haga justicia y de mantener nuestra seguridad.

Sepan que hoy, no nos sentimos seguros fuera de nuestras instalaciones”, mencionaron los alumnos en su discurso de petición en el patio principal de la Presidencia Municipal.

Algunos de los estudiantes aseguraron que parte de sus compañeros se sentían inseguros de alzar la voz, todo esto por temor a represalias, ya que recordaron el paro realizado en el año 2020 en el que la universidad generó exigencias por inseguridad en el campus ubicado en San Carlos.

“El matarnos estudiando no es literalmente, si no es para cumplir sueños, para seguir preparándonos para mejorar y no para perder la vida estudiando”, comentó uno de los integrantes de la marcha.