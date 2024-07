Le urge a Salamanca renovar armas, policías trabajan con equipo obsoleto

Mientras que el municipio de León recientemente adquirió 500 armas cortas y 50 largas para equipar y fortalecer a su policía, en Salamanca aún se espera la compra de equipamiento, pues desde hace dos años los elementos de la corporación de seguridad salmantina no sólo tienen armamento que ha quedado obsoleto, sino que incluso, con el incremento de la corporación, ahora incluso hasta lo tienen que compartir con sus compañeros de otros turnos.

Por ello, el presidente municipal, César Prieto Gallardo, reveló la urgencia de renovar el equipo táctico para los oficiales de policía en Salamanca, luego de que se efectuó su compra desde hace un año y a la fecha se espera se suministren, así como la entrega de la licencia colectiva de parte del estado, lo que ha obligado a que las armas se tengan que compartir debido a la incorporación de más elementos a la corporación.

Desde hace un año se realizó la compra pero aún no han sido suministradas. / Fotos / José Almanza

“Estamos próximos, es lo que nos comentan, como es armamento que me parece que no es producción nacional, estamos esperando que se entregue; como saben ustedes, la licencia colectiva la tiene el Estado de Guanajuato, entonces, al momento de requerir nuevas armas, pasa por Gobierno del Estado y el estado es el que está haciendo todo el trámite para entregarlo en su momento a Salamanca y seguramente lo hará como se está haciendo León”, refirió el edil.

A través de una licencia oficial colectiva, se permite a las corporaciones policíacas del país portar armas de fuego para el desempeño de sus funciones. Por cada persona considerada para este trámite, se debe entregar cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, carta de modo honesto de vivir, certificado médico de no impedimento físico, certificado médico psicológico de salud mental, certificado médico toxicológico de no consumo de drogas, enervantes o psicotrópicos, así como certificado de antecedentes no penales, entre otros requisitos.

De acuerdo con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el término para expedir las licencias particulares y colectivas es de 50 días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud. A pesar de ello, a más de un año, no se ha entregado al Municipio.

Manufactura extranjera y licencia colectiva, los factores que han retrasado realizar renovación. / Fotos / José Almanza

“Ha sido tardadísimo, la verdad es que sí estamos desesperados, porque ya las armas se requieren, son armas nuevas que estamos esperando y también le he pedido Secretario de Ayuntamiento la información, para saber en qué proceso va y cuánto tiempo está para la entrega de las mismas”, dijo César Prieto.

Esta misma postura se fijó hace más de un mes de parte del Secretario de Ayuntamiento y encargado de despacho de la dirección general de Seguridad Pública, quien señaló como responsable de proveer los equipos tácticos al gobierno del estado.

“Hay una compra de armamento nuevo que estamos esperando que el estado nos lo surta (…) las armas se compraron hace un año, estamos en espera de ellas”, dijo en aquella ocasión.

Por otro lado, César Prieto dio a conocer que se mantiene el proceso de transición de la Academia de Seguridad Pública, para poder brindar la capacitación inicial de acuerdo al plan rector de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pasó de 972 horas a un total de mil 200 horas.

“Ahorita también estamos con los trámites para hacer de nuestra Academia que es una cadena tipo C a una tipo A y obviamente seguir trayendo alumnos o cadetes de otros lugares del país, en este caso también les quiero comentar, con Silao acabamos de firmar un convenio para que ellos puedan recibir una capacitación por parte de la Academia de Salamanca”, concluyó.