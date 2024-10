Luna, el recuerdo de una perrita que tocó el corazón de sus amos

Salamanca, Gto.- A partir de este 27 de octubre arrancaron oficialmente las celebraciones del Día de los Muertos, con la visita de las ánimas de las mascotas que fallecieron y retornaron a la ofrenda para disfrutar de su comida favorita y pasar un momento con sus amos. Y a pesar de que en Salamanca los índices de abandono y maltrato de canes son cada vez más elevados, existen familias como la conformada por Karen y Óscar que recientemente despidieron al gran amor de su vida y fiel compañera “Luna”. Una perrita de la raza bulldog que adoptaron hace más dos años.

Aunque el nombre de su perrita era “Luna”, muchos la conocían como “Chuleta” y hace menos de un mes, Karen y su familia tuvieron que darle el último adiós, despidiéndose de una parte de sí mismos. Con apenas dos años y 10 meses, Chuleta dejó un vacío que ahora llena de recuerdos, sonrisas y nostalgia.

Adoptada desde su primer mes de vida, Luna llegó a un hogar lleno de amor que le ofreció la estabilidad que su mamá biológica no pudo brindarle. Fue amor a primera vista para Karen y su pareja. “La adopté desde su primer mes ya que su mamá no tenía los medios para darle la vida estable que se merecía, desde que la conocí me enamoré de ella, así como su papá”, contó.

Luna era una perrita con una personalidad alegre y protectora, que siempre cuidaba de los suyos, sin permitir que nadie se les acercara sin antes advertir su presencia con un ladrido seguro y que con el paso del tiempo aprendió a dar la patita, por lo que, se sentaba atenta a un costado de sus amos para que le dieran su premio: un huesito sabor a queso.

“En las mañanas, ella no permitía que nadie se sintiera solo en casa y siempre estaba ahí atenta viéndonos despertar y sabia que cuando le dejábamos sus tres galletas Marías que tanto amaba, era momento de irnos a trabajar”, recordó con lágrimas en los ojos.

Luna o Chuleta, como también era conocida, no era una perrita común; cada vez que Karen se servía yogurt, Luna sabía que con un poco de insistencia podría compartir con ella un poco de su postre, también amaba compartir tiempo con sus amos tiempo de calidad viendo películas como Shrek una de sus cintas favoritas y comiendo palomitas con Cheetos.

Aunque Luna era reservada y no socializaba mucho con otros perros, tenía dos fieles amigos: Pelusa y Güero, su “papá adoptivo”. Para Karen, Luna fue mucho más que una mascota: fue parte esencial de su familia, un ser amado por muchos. Aunque se fue muy joven, Karen mantiene la esperanza de que, algún día, Chuleta vuelva desde el arcoíris para darle la patita y recordarle que siempre estará con ella.

La inclusión de las mascotas en la celebración del Día de Muertos en México simboliza la conexión emocional entre humanos y animales, reafirmando su importancia en la vida familiar. Aunque la celebración de las mascotas en el Día de Muertos no es parte de la tradición oficial, muchas familias en México han adoptado el 27 de octubre como el día para recordar a sus mascotas.