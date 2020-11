Las leyes son insuficientes sino tienen una vinculación especial

Salamanca., Gto.- Para lograr la paz en el estado es necesario un trabajo integral y multidisciplinario, que incluya una mejor coordinación de los poderes ejecutivo, a través de la fiscalía, legislativo y judicial. En el ámbito preventivo, se exige además, una mayor y mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, afirmó el presidente de la Barra de Abogados, Francisco Muñoz Mosqueda.

Al referirse al trabajo legislativo para fortalecer el estado de derecho en Guanajuato con la aprobación y puestas en ejecución de 14 iniciativas del poder legislativo, el presidente del foro de la Barra de Abogados reconoció que estas medidas son favorables ya que existe “zozobra permanente” en la sociedad que incide en todos los sectores.

Muñoz Mosqueda fue enfático al manifestar que, sin embargo para que retorne la tranquilidad al estado no basta con las reformas a la ley, sino involucrar a los demás poderes constitucionales. “La ley puede ser buena, o mala pero si no hay una coordinación, la aplicabilidad quedará en el vacío, y no nos ganamos nada”, dijo el representante de los abogados en el municipio.

⬇️Da clic aquí⬇️

Valle de Santiago Buenas ventas para comerciantes de alfiniques

Policiaca Cuatro muertos y dos heridos en ataque armado

Expresó que la legislación debe estar coordinada con la administración de justicia y estas con la labor de la Fiscalía General del Estado, de lo contrario se produce el fenómeno de la “puerta giratoria” que genera impunidad y más violencia.

Pero también, agregó, se debe trabajar en el tema de la prevención, por lo que es inaplazable la coordinación entre los tres niveles de gobierno, ya que no basta con combatir el delito, sino disuadirlo.

Señaló que otro de los factores, además de las causas sociales y de conductas delincuenciales, es la infraestructura de conectividad y movilidad en el estado, ya que el estar eficazmente comunicado es fácil que los actores de los delitos se desplacen de manera más eficaz y con mayor posibilidad de escape, por lo que es necesario que se atienda a una más amplia vigilancia en la red carretera.