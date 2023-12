Las 33 observaciones fueron contestadas

Salamanca, Gto.- En torno a la revisión integral que realizó la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) a la administración 2018-2021; Beatriz Hernández Cruz expresidenta municipal de ese periodo, declaró que las 33 observaciones que se realizaron del trienio fueron debidamente contestadas para ser solventadas, además de que afirmó que no existe daño patrimonial luego del presunto desvío de recursos por más de 40 millones de pesos.

“Lo que les quiero decir con toda claridad es que, que sigo viviendo en Salamanca, que puedo estar tranquila y que realmente no existe ningún problema en la administración que tuve el honor de presidir”, asentó Hernández Cruz.

En este mismo sentido profundizó un poco en cuanto a la revisión que se inició desde 2021, cuando en diciembre de ese año la actual administración mandó llamar a varios exfuncionarios al haber encontrado presuntas irregularidades durante el proceso de entrega-recepción, en las áreas de Obras Públicas, Tesorería, Secretaría Particular, Secretaría de Ayuntamiento e incluso a la propia exalcaldesa María Beatriz Hernández Cruz; posterior a ello, el Congreso autorizó la auditoría integral.

“Hicieron la revisión integral, hubo 33 observaciones en tres años, todas se contestaron para que se solventaran y está en ese proceso, pero realmente no existe ni siquiera daño patrimonial y ustedes (los medios) tuvieron a la vista todo el trabajo que hizo la administración de Betty Hernández”, apuntó.

Referente a posibles procedimientos administrativos en su contra, dijo no tener notificación alguna, por lo que no estaría impedida de poder participar por algún cargo de elección popular el próximo año, por lo que no descartó que su nombre se encuentre en las boletas, en tanto se estará enfocando en fortalecer a su coordinadora Alma Alcaraz, lo cual dijo por el momento es la prioridad.

“Eso lo estamos viendo, primeramente Dios, pero en este momento estamos trabajando dándole mucha fortaleza a nuestra coordinadora, nuestra futura gobernadora Alma Alcaraz, que esa es la prioridad, ese es el foco y eso es lo más importante”.

En cuanto a su participación, Beatriz Hernández refirió lo hace desde el Partido del Trabajo (PT), luego de que en el pasado proceso electoral contendió por la Presidencia Municipal en su intención de ser la primera presidenta reelegida de manera consecutiva en Salamanca, por lo que ahora se enfocará a contribuir para que en 2024 se logre la alternancia política en el estado.

“Guanajuato ganará la gubernatura, eso no hay duda, en unidad por supuesto, hay que sacar adelante todo este proceso porque es más allá de cualquier interés personal, es un tema de todos los guanajuatenses, nosotros tenemos que recuperar la paz del estado, tenemos que regresar nuevamente la paz para las mujeres y dejar de estar en el primer lugar como tenemos los últimos seis años”, concluyó.

