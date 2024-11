Arranca Libia Dennise programa Aliadas en Dolores Hidalgo para apoyar a mujeres guanajuatenses

DOLORES HIDALGO, Gto.- Presenta la gobernadora Libia Dennise el programa de "Aliadas" en el municipio de Dolores Hidalgo, para apoyar a las mujeres en diferentes rubros como, educación, salud, trabajo y apoyos como la tarjeta rosa que a partir de hoy la pueden tramitar.

El alcalde municipal Adrián Hernández Alejandri, expresó “así cómo arrancó la Independencia de todos los mexicanos en Dolores Hidalgo arranca este programa tan importante para todas las mujeres guanajuatenses”.

Expresó que la gobernadora Libia Dennise realizó un gran esfuerzo en materia presupuestal para apostarle a este programa que será de un gran apoyo para sus familias, sus hijas, sus hijos, para los medicamentos y para todo lo que ustedes decidan.





Promotores irán al encuentro de mujeres en las calles, colonias y comunidades, casa por casa. | | Foto: Andrés Téllez / El Sol del Bajío





La sanmiguelense Karla Madeline Mata Pérez, expresó “gracias a que por primera vez en la historia tenemos una gobernadora mujer que se atreve a hacer cosas diferentes y se atreve a darnos el apoyo que siempre hemos merecido hoy esa mujer quiere que todas nosotras todas nuestras niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, veamos que sí se puede que todas somos dueñas de nuestro destino”.

La gobernadora Libia Dennise, “hoy este día es para ustedes, ustedes son las que dan sentido y rumbo al cambio de esta administración, nosotros prometimos que venía un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo, también nace de las voces de todas, muchas veces sentimos que no nos tomaban en cuenta, que no éramos visibles, que no estábamos ahí, hoy nuestras voces se hacen más fuertes porque somos una sola voz, una sola voz que desde todos los rincones de Guanajuato va a trabajar porque cada una de nosotras y sobre todo el gobierno se vuelven Aliadas en Guanajuato”.





Mujeres presentes en la presentación del programa “Aliadas” en Dolores Hidalgo. | Foto: Andrés Téllez / El Sol del Bajío





“Estoy convencida que si vamos juntas podemos llegar más lejos, cuando caminamos por separado pues a lo mejor vamos a llegar más rápido, pero si vamos juntas vamos a llegar más lejos y eso es lo que busca este programa universal de mujeres y lo hemos denominado Aliadas porque hoy desde Guanajuato queremos dejar muy claro que las mujeres hacemos equipo”.

Expresó que se va a marcar una diferencia y que además de apoyar a las mujeres de apoyará a los hombres, porque este gobierno va a trabajar para todos.









“Hoy estamos en Dolores, pero desde aquí el mensaje es para todas las mujeres en cada rincón de Guanajuato en cada uno de los municipios, hoy les queremos decir a todas las mujeres de Guanajuato que con este programa las mujeres van a vivir mejor”, expresó Libia.

Aliadas iniciará beneficiando a las mujeres con 20 programas y espera que el próximo año sean más de 30 beneficios, para todas las mujeres del Estado.

“Arrancamos con 20 programas y que para 2025 serán más de 30 uno de esos beneficios es la tarjeta rosa, que en esta primera etapa podrán solicitar y recibir de forma directa sin intermediarias todas las madres entre 25 y 45 años que vivan en Guanajuato.

En materia de salud habrá servicios gratuitos, en psicología nutrición y embarazo con el pase de salud las mujeres pueden cuidarse y cuidar a sus hijas e hijos sin preocuparse por el gasto.

Además, Aliadas ofrece el programa de empleo dando un apoyo de más de 7000 pesos mensuales hasta por 3 meses para capacitaciones este programa además de apoyarte económicamente mientras te capacitas para un empleo te ofrece la posibilidad de quedarte en un trabajo con seguridad social.

Tendrá el programa de despensas que pueden recibirse hasta en 8 ocasiones y el kit de cuidado para bebés que incluye artículos esenciales para las y los recién nacidos, con un valor aproximado de 500 pesos.

Este programa empodera a las mujeres dándoles financiamiento para abrir o hacer crecer su negocio, Aliadas también otorgará descuentos exclusivos todos los fines de semana serán rosas en farmacias ISSEG donde las mujeres tendrán descuentos especiales en productos de primera necesidad, gracias a esta alianza las beneficiarias de Aliadas podrán aprovechar estas rebajas generando un ahorro adicional para sus hogares.

El empleo temporal para la gente ofrecerá ingresos a mujeres de las zonas rurales y urbanas con mayores necesidades asegurando que tengan una fuente de ingresos temporal para mejorar su situación económica o con mi negocio para adelante las mujeres Aliadas podrán iniciar o fortalecer su comercio e industria recibiendo apoyos para comprar mobiliario maquinaria y herramientas con un financiamiento de hasta 50,000 pesos.

Además, habrá apoyos en lo deportivo, educativo para que las mujeres no se queden sin estudios, para las jóvenes embarazadas que regresen a estudiar y si ellas lo deciden terminar hasta una licenciatura con una beca del 100 por ciento en la UVEG, donde podrán seguir sus estudios de manera virtual.

Finalizo que a partir de hoy ya puedes registrarte para recibir los apoyos en www.somos aliadas.com ahí podrás ver todos los apoyos que tienen hasta hoy y podrás ser parte de uno o varios al mismo tiempo, además de que habrá promotores para aquellos que no sepan usar la tecnología se puedan registrar en todos los rincones de Guanajuato.