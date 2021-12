Lanzan convocatoria para nuevo contralor

Luego de que el pasado mes de septiembre se instalara el Comité Municipal Ciudadano para buscar a un nuevo contralor, se ha puesto a conocimiento de la gente la convocatoria para tener los candidatos al puesto.

Se espera que para el 15 de enero se tenga candidatos definidos.

El secretario de Ayuntamiento, Guillermo García Flores, dijo que la convocatoria se dio conocer en el diario oficial así como en el periódico de mayor circulación del municipio, por lo que todo aquél que desee participar en esta selección tendrá que pasar a dejar sus papeles en la Secretaría del Ayuntamiento.

“Los requisitos son muy sencillos, ser ciudadano y sacar la carta de residencia, se tiene que tener una carta de antes de no penales y una carta de manifestación que no ha sido sancionado por un delito, inclusive se tiene que acreditar con licenciataria en el área administraba o económica, y haber acreditado que se puede tener el manejo de recursos públicos, por lo que todo el que desee participar puede llevar sus papeles a la presidencia municipal a la Secretaría del Ayuntamiento, en este momento no vamos a salir de vacaciones no tenemos esa indicación”, comento el secretario Guillermo García Flores.

Dijo que felicita al Comité de Participación Ciudadana, ya que no solamente estar realizando la tarea de revisar los papeles de los aspirantes, sino que también están proponiendo la presentación de un examen para conocer las capacidades, ya que es importante que la persona que quede al frente de la contraloría deba tener las aptitudes y actitudes para desempeñar el puesto.

Cabe señalar que se tiene previsto que a más tardar el próximo 15 de enero se tengan la terna finalista definida para que posteriormente el ayuntamiento pueda tomar la decisión de quien ocupara el cargo, que actualmente se encuentra como encargado del despacho Ernesto Fiscal Argüello.

Cabe resaltar que desde marzo del 2020, Miguel Ángel Cordero Saucedo fue destituido al cargo de la Contraloría Municipal, su salida obedeció al incumplimiento de sus obligaciones dentro de la dependencia, por ello, se instalo al Comité Municipal Ciudadano, el cual tiene como objetivo proponer a una nueva persona para el cargo.