Laboratorios no hacen pruebas de coronavirus

Continúan sin poder realizar pruebas rápidas los laboratorios particulares para detectar personas infectadas por Covid-19 al no ser aprobadas por el gobierno federal, ya que se sostiene que no se ha demostrado su eficacia y no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Varias de los laboratorios privados que aplican pruebas de Covid-19 en el municipio señalaron que la realización de las pruebas rápidas no se emplea en la ciudad, pues las únicas que se usan son las de exudado faríngeo que sí están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y solamente es permitida para algunas unidades de salud privadas.

Responsables de laboratorios privados, quienes pidieron el anonimato, informaron que por disposiciones de la Secretaría de Salud, está prohibida esta forma de diagnóstico.

Estas pruebas se han caracterizado por su falta de eficacia a nivel mundial, ya que países como España, República Checa y Reino Unido en su desesperación por frenar el brote de coronavirus las implementaron, aun sin conocer la precisión de las mismas.

Hasta el momento la única prueba eficaz para el coronavirus tiene una duración de cinco a seis días y consiste en una muestra, realizada a través de la introducción de un cotonete en la garganta y nariz, para después colocarse sobre una caja Petri y hacerse el estudio, dijeron los representantes de los laboratorios.