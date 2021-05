La vacuna: el mejor regalo del día del maestro

IRAPUATO, Gto; Maestros consideran la recepción del biológico contra Covid-19 cono el mejor regalo anticipado del 15 de mayo pues representa el primer paso para el regreso a las labores normales.

Laura Mireya Terrones Miranda de 58 años, fue una de las trabajadoras de la educación que recibió el biológico durante esta jornada de vacunación.

Laura pasó la pandemia en resguardo y trabajando a distancia, sin embargo eso no la liberó de sufrir la enfermedad apenas a principios de este 2021.

"Recibimos el año contagiándonos de esta enfermedad, mis hijos son trabajadores y ellos no pararon, lamentablemente nos toco enfermarnos".

Y aunque por fortuna no sufrieron sintomatologia de gravedad, la angustia se hizo presente pues temían no poder recibir la vacuna por la reciente infección.

"Vi compañeros muy dedicados que partieron por esta terrible enfermedad, me duele su partida, me duele que no hayan podido estar hoy aquí con nosotros" , lamentó Mireya, pues a finales del 2020 una de sus compañeras, quien se desempeñaba como supervisora, perdió la batalla contra el Covid.

"Hoy estamos viviendo algo histórico, la vacuna es el primer paso para nuestro regreso a los salones de clase. Seguimos en pie de lucha, somos tanto personal involucrado en este ámbito tan importante como lo es la educación".

La maestra jubilada, quien ahora labora en la delegación de la Secretaría de Educación de Guanajuato enfatizó la importancia del regreso a las actividades de educación de forma presencial.

Servir hoy es un placer, convertimos nuestras casas en aulas, y seguimos con la voluntad de regresar y dar el servicio educativo que nuestras familias merecen".

