“La Teniente” concluye carrera policial

Guanajuato, Gto.- Tras 37 años de incansable dedicación a la diaria tarea de trabajar por las familias guanajuatenses, María Carmen Jiménez Ramírez culminó su carrera en la Policía Preventiva de Guanajuato capital.

▶️Reconocen a policías destacados de Irapuato

María Carmen, cariñosamente conocida como “La Teniente”, comenzó su carrera policial en 1986, cuando ingresó como edecán militarizada.

“La Teniente”, ejemplo de constancia, congruencia y honestidad para generaciones de la corporación policial.

Desde ese primer momento, su esfuerzo la hizo ascender en la jerarquía policial, alcanzando el rango de policía segundo.

Después de ser edecán militarizada, María Carmen fungió como cabo y posteriormente como sargento segundo.

“En ese tiempo, el grado era de teniente. De ahí que se me quedó el apodo de ‘La Teniente’ y, aunque actualmente soy policía segundo, todos mis compañeros aún me llaman así”, compartió.

Durante su paso por la corporación, María Carmen desempeñó un papel muy importante en el trabajo de proximidad social: desde ir a tocar puertas para invitar a la ciudadanía a barrer el frente de las casas hasta brindar orientación a las y los visitantes, como elemento de la Policía Turística.

Luego de 37 años de servicio, dice adiós “La Teniente”.

Sin embargo, su rol más destacado fue en el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4), donde laboró durante 15 años y donde también se ganó el cargo de supervisora general del sistema de emergencias 911.

En toda su trayectoria, un encuentro inesperado con su mamá la marcó para toda la vida y la inspiró a siempre defender los valores de la institución a la que perteneció por más de tres décadas.

“Recibí la llamada de un ciudadano que solicitaba apoyo para una persona que se había caído y, como en cualquier otro caso, les canalicé el reporte a los compañeros y solicité la ambulancia con indicaciones específicas, porque se trataba de un callejón al que no podía entrar la ambulancia”, relató.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“El reportante me pedía que fuera rápido porque la persona estaba sangrando. Cuando nos informaron que la persona ya iba estable para recibir atención en el hospital, me dijeron que era mi madre. Eso me marcó profundamente, porque no sabía que era mi mamá y eso me motivó a siempre hacer bien mi trabajo y con muchísimo gusto”, agregó.