La temporada de lluvias registró una captación de 300 milímetros

Salamanca, Gto.- Debido a las variaciones en el promedio pluvial anual en los últimos cinco años, el Distrito de Riego 011 ha nivelado alrededor de 72 mil hectáreas de suelo agrícola, con la finalidad de optimizar el riego, mejorar los rendimientos y conseguir mayores beneficios en los cultivos en general, por lo que previo a establecer el próximo ciclo se proyecta nivelar entre tres mil y cuatro mil hectáreas debido a que debido a que las irregularidades en el suelo afectan el aprovechamiento de este recurso, así lo explicó Agustín Robles Montenegro titular del organismo.

“Vamos alcanza a nivelar entre tres mil y cuatro mil hectáreas, yo creo que el 60% de las 120 mil que tiene el Distrito ya están niveladas, en las que el usuario aporta una cantidad para comestible, son trabajos menores de la maquinaria, no se lucra con las máquinas porque las máquinas las aportó el Gobierno Federal y el 50% y el 50% los usuarios”, indicó el funcionario.

En este contexto, el presidente del Distrito de Riego explicó que se cuenta con una concesión de agua de 955 millones de metros cúbicos asignados, sin embargo, volumen que está condicionado al promedio de precipitaciones de la temporada pluvial, misma que desde hace algunos años ha sido por debajo del promedio, por lo cual dijo es importante esta nivelación ya que las irregularidades en el suelo afectan el suministro de agua, lo que puede propiciar una maduración inadecuada de los cultivos, la aparición de zonas con maleza y, eventualmente, la reducción de los rendimientos y la calidad de la cosecha.

“Desde hace cinco años no se ha entregado esa concesión de parte de la Conagua y no es que no se nos quiera dar, esto es debido a la falta de lluvias, la última que se otorgó completo se tuvo una lluvia de 750 milímetros; este año se dieron 460, el año pasado nos dieron 550 y el año antepasado 700 pero es según llueva”, asentó.

Para este proyecto se contempla solicitar apoyo al Gobierno del Estado con combustible para la maquinaria, cuyo recurso sería de aproximadamente dos millones de pesos, en tanto se espera un temporal que pueda recargar las presas a su máxima capacidad de mil 600 millones de metros cúbicos, “porque cuando llueve menos nos dan el 75%, cuándo no llega el promedio a los 450 milímetros de lluvia nos dan lo mínimo que son 450 millones de metros cúbicos”, explicó.

Derivado de este escenario, Robles Montenegro consideró que el campo vive una situación crítica campo por los 300 milímetros de lluvia que registró el temporal, lo que orilló a los agricultores a no establecer cultivos de otoño-invierno; “la decisión fue de que nos vamos al primavera-verano y muy tarde, por allá en mayo empezaríamos a sembrar o a regar, algunos sembrar en seco, algunos en mojado como es costumbre, pero la situación si es crítica desde hace años atrás que ha ido lloviendo menos”, concluyó.